Cypht הוא לקוח וובמייל מודולרי, בקוד פתוח, שתוכנן לפשטות ומהירות. בניגוד לפתרונות וובמייל כבדים, Cypht מאחד מספר חשבונות דוא"ל מסוג IMAP ו-POP3 לצד עדכוני חדשות RSS/Atom לתצוגת תיבת דואר נכנס אחת ומאוחדת — ומעניק לכם תמונה מלאה של התקשורת שלכם מבלי לעבור בין שירותים.

Cypht, שנבנה על PHP עם בסיס Alpine Linux, פועל ביעילות על חומרה צנועה ומאחסן תצורת משתמשים במסד נתונים לפריסות מרובות משתמשים אמינות. הארכיטקטורה מבוססת המודולים שלו פירושה שאתם טוענים רק את התכונות שאתם צריכים, שומרת על ממשק נקי וטביעת רגל קטנה.