התקינו Cypht בלחיצה אחת.
לקוח וובמייל קל משקל, בקוד פתוח, המאחד חשבונות דוא"ל מרובים ופידים של חדשות לממשק אחד מהיר.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Cypht
Cypht הוא לקוח וובמייל מודולרי, בקוד פתוח, שתוכנן לפשטות ומהירות. בניגוד לפתרונות וובמייל כבדים, Cypht מאחד מספר חשבונות דוא"ל מסוג IMAP ו-POP3 לצד עדכוני חדשות RSS/Atom לתצוגת תיבת דואר נכנס אחת ומאוחדת — ומעניק לכם תמונה מלאה של התקשורת שלכם מבלי לעבור בין שירותים.
Cypht, שנבנה על PHP עם בסיס Alpine Linux, פועל ביעילות על חומרה צנועה ומאחסן תצורת משתמשים במסד נתונים לפריסות מרובות משתמשים אמינות. הארכיטקטורה מבוססת המודולים שלו פירושה שאתם טוענים רק את התכונות שאתם צריכים, שומרת על ממשק נקי וטביעת רגל קטנה.
פיצ'רים עיקריים של Cypht
ריכוז חשבונות מרובים
חיבור מספר חשבונות דוא"ל IMAP ו-POP3 לתצוגת תיבת דואר נכנס מאוחדת אחת לניהול דוא"ל מהיר יותר.
שילוב פיד חדשות
שילוב אימייל ופידים של חדשות RSS/Atom בממשק אחד, מפחית את מספר האפליקציות הדרושות כדי להישאר מעודכנים.
ארכיטקטורה מודולרית
הפעילו רק את המודולים שאתם צריכים — אנשי קשר, יומנים, תיקיות IMAP, מסנני Sieve ועוד — כדי לשמור על ממשק משתמש (UI) נקי.
סשנים מבוססי מסד נתונים
מאחסן את תצורת המשתמש והסשנים ב-MariaDB לפריסות מרובות משתמשים אמינות וניתנות להרחבה.
נפח קטן
פועל על Alpine Linux עם Nginx ו-PHP ארוזים בתמונת ~290 MB יחידה, הדורשת משאבי VPS מינימליים.
למה להריץ את Cypht על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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