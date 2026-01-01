פרסו Beszel Agent בהתקנה בלחיצה אחת.
סוכן ניטור קל משקל שאוסף מדדי שרת וקונטיינרים עבור ה-Beszel Hub שלכם.
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מה אפשר לבנות עם Beszel Agent
Beszel Agent הוא רכיב איסוף הנתונים של פלטפורמת הניטור Beszel. מותקן על כל שרת שברצונכם לנטר, אוסף באופן רציף מדדי CPU, זיכרון, דיסק ורשת לצד סטטיסטיקות קונטיינרים של Docker, ואז מעביר אותם באופן מאובטח ל-Beszel hub מרכזי לצורך צבירה והתראות.
הסוכן מינימלי בכוונה – צורך משאבים זניחים תוך מתן נראות מקיפה לבריאות המערכת. התקשורת עם ה-hub מאובטחת באמצעות אימות אסימון, וגישת Docker socket מעניקה לו תובנה מלאה ברמת הקונטיינר מבלי לדרוש הרשאות מארח מוגברות מעבר לחיבור ה-socket הזה.
פיצ'רים עיקריים של Beszel Agent
מדדי מערכת זמן אמת
עוקב באופן רציף אחר השימוש במעבד, בזיכרון, בדיסק וברשת, כך של-Beszel hub שלכם תמיד תהיה תמונה עדכנית של בריאות השרת.
ניטור ברמת הקונטיינר
קורא מתוך שקע ה-Docker כדי לדווח על צריכת משאבים לכל קונטיינר, ועוזר לכם לזהות אילו עומסי עבודה גורמים לעומס.
צריכת משאבים מינימלית
מתוכנן לפעול בשקט ברקע ללא השפעה מדידה על ביצועי היישום או על משאבי המערכת הזמינים.
תקשורת האב מאובטחת
חיבורים מאומתים באמצעות אסימון ל-האב של Beszel מונעים הזרמת מדדים בלתי מורשית ושומרים על נתוני הניטור שלכם פרטיים.
למה להריץ את Beszel Agent על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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