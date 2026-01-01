Beszel Agent הוא רכיב איסוף הנתונים של פלטפורמת הניטור Beszel. מותקן על כל שרת שברצונכם לנטר, אוסף באופן רציף מדדי CPU, זיכרון, דיסק ורשת לצד סטטיסטיקות קונטיינרים של Docker, ואז מעביר אותם באופן מאובטח ל-Beszel hub מרכזי לצורך צבירה והתראות.

הסוכן מינימלי בכוונה – צורך משאבים זניחים תוך מתן נראות מקיפה לבריאות המערכת. התקשורת עם ה-hub מאובטחת באמצעות אימות אסימון, וגישת Docker socket מעניקה לו תובנה מלאה ברמת הקונטיינר מבלי לדרוש הרשאות מארח מוגברות מעבר לחיבור ה-socket הזה.