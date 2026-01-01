פרוסו את PatchMon בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול טלאים וניטור צי של לינוקס באירוח עצמי, עם טרמינל SSH מבוסס דפדפן וסריקת תאימות.
בחרו תוכנית VPS עבור PatchMon
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם PatchMon
PatchMon היא פלטפורמת קוד פתוח לניהול טלאים וניטור צי של Linux, המעניקה למנהלי מערכת לוח מחוונים יחיד למעקב, אישור ופריסת טלאים בכל מארחי ה-Linux המנוהלים. היא מספקת נראות בזמן אמת של תקינות חבילות, תיקון מתואם עם תהליכי עבודה של אישור, סריקת תאימות של OpenSCAP ו-CIS, ביקורת אבטחה של Docker Bench, ומסוף SSH מבוסס דפדפן המופעל על ידי Apache Guacamole — כל זאת ללא צורך בלקוח SSH כלשהו במחשב הניהול.
בניגוד לפתרונות מסחריים לניהול טלאים שגובים תשלום לפי צומת, PatchMon חופשית לאירוח עצמי ומתחברת למארחים מנוהלים באמצעות סוכן קל משקל. כל היסטוריית הטלאים, דוחות התאימות ומלאי המארחים נשארים בתשתית שלכם ללא שליחת נתונים לשירותים חיצוניים.
פיצ'רים עיקריים של PatchMon
תזמור תיקונים ברמת הצי
סקרו עדכונים ממתינים בכל צי שרתי הלינוקס שלכם, אשרו חבילות תיקונים, ופרסו אותם עם בקרות תזמון ושחזור מלוח מחוונים יחיד.
טרמינל SSH בדפדפן
גשו לכל שרת מנוהל ישירות מהדפדפן באמצעות טרמינל המופעל על ידי Apache Guacamole — ללא צורך בהתקנת לקוח SSH או בהעברת פורטים.
סריקת תאימות
הפעלת סריקות אבטחה של OpenSCAP, CIS benchmark ו-Docker Bench על גבי מארחים מנוהלים ומעקב אחר מצב התאימות לאורך זמן ללא כלים נפרדים.
מצב חבילה בזמן אמת
ראו אילו חבילות מיושנות, פגיעות, או חסרות בכל מארח מנוהל בזמן אמת, עם מחווני חומרה וקישורי CVE.
תהליכי אישור תיקונים
נדרש אישור מפורש לפני שעדכונים נפרסים לשרתי ייצור, עם יומני ביקורת המתעדים מי אישר מה ומתי.
למה להריץ את PatchMon על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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