PatchMon היא פלטפורמת קוד פתוח לניהול טלאים וניטור צי של Linux, המעניקה למנהלי מערכת לוח מחוונים יחיד למעקב, אישור ופריסת טלאים בכל מארחי ה-Linux המנוהלים. היא מספקת נראות בזמן אמת של תקינות חבילות, תיקון מתואם עם תהליכי עבודה של אישור, סריקת תאימות של OpenSCAP ו-CIS, ביקורת אבטחה של Docker Bench, ומסוף SSH מבוסס דפדפן המופעל על ידי Apache Guacamole — כל זאת ללא צורך בלקוח SSH כלשהו במחשב הניהול.

בניגוד לפתרונות מסחריים לניהול טלאים שגובים תשלום לפי צומת, PatchMon חופשית לאירוח עצמי ומתחברת למארחים מנוהלים באמצעות סוכן קל משקל. כל היסטוריית הטלאים, דוחות התאימות ומלאי המארחים נשארים בתשתית שלכם ללא שליחת נתונים לשירותים חיצוניים.