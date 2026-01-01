DokuWiki היא ויקי קל משקל ותואם תקנים, המאחסן את כל התוכן בקבצי טקסט רגילים במקום במסד נתונים. עיצוב מבוסס קבצים זה שומר על התקנה מינימלית והופך גיבויים לפשוטים להפליא — פשוט העתיקו את הקבצים. למרות פשטותו, DokuWiki מספק חווית עריכה עשירה בתכונות, ארגון מרחבי שמות היררכי, בקרות גישה מדויקות, ומערכת אקולוגית ענפה של תוספים שיכולה להרחיב את הפונקציונליות מבלי להוסיף מורכבות לתשתית.

אירוח עצמי של DokuWiki על ה-VPS שלכם שומר על התיעוד שלכם פרטי ונגיש לחלוטין בתנאים שלכם. אין עמלות לפי משתמש, אין תלות בשירותים חיצוניים, ואין נתונים שעוזבים את התשתית שלכם — מה שהופך אותו לבחירה אמינה לטווח ארוך עבור ויקי פנימיים, ספרי הפעלה טכניים ובסיסי ידע צוותיים בכל גודל.