פרסו DokuWiki בלחיצה אחת.
פלטפורמת ויקי פשוטה, ללא מסד נתונים, לתיעוד טכני ולמאגרי ידע לצוותים.
בחרו תוכנית VPS עבור DokuWiki
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם DokuWiki
DokuWiki היא ויקי קל משקל ותואם תקנים, המאחסן את כל התוכן בקבצי טקסט רגילים במקום במסד נתונים. עיצוב מבוסס קבצים זה שומר על התקנה מינימלית והופך גיבויים לפשוטים להפליא — פשוט העתיקו את הקבצים. למרות פשטותו, DokuWiki מספק חווית עריכה עשירה בתכונות, ארגון מרחבי שמות היררכי, בקרות גישה מדויקות, ומערכת אקולוגית ענפה של תוספים שיכולה להרחיב את הפונקציונליות מבלי להוסיף מורכבות לתשתית.
אירוח עצמי של DokuWiki על ה-VPS שלכם שומר על התיעוד שלכם פרטי ונגיש לחלוטין בתנאים שלכם. אין עמלות לפי משתמש, אין תלות בשירותים חיצוניים, ואין נתונים שעוזבים את התשתית שלכם — מה שהופך אותו לבחירה אמינה לטווח ארוך עבור ויקי פנימיים, ספרי הפעלה טכניים ובסיסי ידע צוותיים בכל גודל.
פיצ'רים עיקריים של DokuWiki
ללא צורך במסד נתונים
כל התוכן מאוחסן כקובצי טקסט רגיל, ובכך מייתר את תקורת ההתקנה והתחזוקה של מסד הנתונים, הנפוצה בפלטפורמות ויקי אחרות.
בקרת גרסאות מובנית
כל עריכה מתועדת עם תצוגת הבדלים מלאה וביטול בלחיצה אחת, כך שאף שינוי תוכן לעולם לא יאבד לצמיתות.
בקרת גישה גמישה
קבוצות משתמשים והרשאות ברמת עמוד מאפשרות לכם להגביל או לפתוח חלקים בוויקי לקהל היעד המדויק.
מערכת אקולוגית עשירה של תוספים
מאות תוספים קהילתיים מוסיפים תכונות כמו הדגשת תחביר, דיאגרמות, רשימות משימות ואינטגרציות מבלי לגעת בקוד הליבה.
גיבויים פשוטים
מכיוון שהתוכן הוא קבצים רגילים, גיבוי כל הוויקי פשוט כמו העתקת תיקייה אחת או הכללתו בכל אסטרטגיית גיבוי מבוססת קבצים.
למה להריץ את DokuWiki על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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