OpenEMR היא מערכת ניהול רשומות רפואיות אלקטרוניות (EHR) וניהול מרפאות בקוד פתוח הנפוצה ביותר בעולם. היא נבנתה עבור מרפאות קטנות ועד ארגוני בריאות גדולים, ומספקת חבילה שלמה של כלים לרישום מטופלים, תיעוד קליני, תזמון, חיוב ודיווח — הכל בתוך פלטפורמה אחת באירוח עצמי.

אירוח עצמי של OpenEMR על גבי VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על נתוני מטופלים רגישים, המבטיח עמידה בתקנות הפרטיות ושמירת רשומות רפואיות על תשתית שבבעלותכם. ללא עמלות רישוי לפי משתמש ועם קהילה גלובלית פעילה, OpenEMR היא חלופה מוכחת למערכות EHR קנייניות יקרות.