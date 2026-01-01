התקינו OpenEMR בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת קוד פתוח לרשומות בריאות אלקטרוניות ולניהול פרקטיקה רפואית, המשמשת מרפאות וספקי שירותי בריאות ברחבי העולם.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OpenEMR
OpenEMR היא מערכת ניהול רשומות רפואיות אלקטרוניות (EHR) וניהול מרפאות בקוד פתוח הנפוצה ביותר בעולם. היא נבנתה עבור מרפאות קטנות ועד ארגוני בריאות גדולים, ומספקת חבילה שלמה של כלים לרישום מטופלים, תיעוד קליני, תזמון, חיוב ודיווח — הכל בתוך פלטפורמה אחת באירוח עצמי.
אירוח עצמי של OpenEMR על גבי VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על נתוני מטופלים רגישים, המבטיח עמידה בתקנות הפרטיות ושמירת רשומות רפואיות על תשתית שבבעלותכם. ללא עמלות רישוי לפי משתמש ועם קהילה גלובלית פעילה, OpenEMR היא חלופה מוכחת למערכות EHR קנייניות יקרות.
פיצ'רים עיקריים של OpenEMR
ניהול רשומות מטופלים
אחסון ואחזור היסטוריות מטופלים מלאות, כולל נתונים דמוגרפיים, היסטוריה רפואית, תוצאות מעבדה, מרשמים ורשומות קליניות, ברשומה מובנית.
קביעת פגישות
נהלו לוחות זמנים של נותני שירות, תורים של מטופלים וביקורים חוזרים באמצעות מתזמן מרובה משאבים שמטפל במספר מטפלים ומיקומים.
חיוב ו-קידוד
הפקת תביעות ביטוח עם תמיכה בקידוד ICD-10 ו-CPT, מעקב אחר תשלומים וניהול העברות כספים כדי להפחית את התקורה האדמיניסטרטיבית של החיוב.
תמיכה בהחלטות קליניות
הצג התראות על אינטראקציות בין תרופות, התראות אלרגיה ותזכורות לטיפול מונע בנקודת הטיפול כדי לתמוך בהחלטות קליניות בטוחות יותר.
מרשמים אלקטרוניים ו-בדיקות מעבדה
שלחו מרשמים אלקטרונית לבתי מרקחת וקבלו תוצאות מעבדה מובנות ישירות לתיקי המטופלים ללא הזנה ידנית חוזרת.
למה להריץ את OpenEMR על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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