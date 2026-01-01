Vitess היא מערכת קוד פתוח לאשכול מסדי נתונים, שנבנתה כדי להרחיב את MySQL באופן אופקי. פותחה במקור על ידי YouTube כדי לטפל במיליארדי שאילתות ביום, והיא מספקת שארדינג אוטומטי, ניתוב שאילתות חכם ואיגום חיבורים על גבי מופעי MySQL סטנדרטיים, מבלי לדרוש שינויים ברמת היישום.

אירוח עצמי של Vitess על VPS מעניק לכם תשתית להרחבת מסדי נתונים ברמת YouTube עבור יישומים עתירי תעבורה. היא מטפלת בריבוב חיבורים כדי להפחית את עומס מסד הנתונים, תומכת בשינויי סכימה מקוונים ללא השבתה, ומספקת ממשק שאילתות מאוחד על פני מספר שאארדים שנראה כבסיס נתונים יחיד ליישום שלכם.