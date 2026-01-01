פרוסו Vitess בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת אשכולות מסדי נתונים להרחבה אופקית של MySQL עם שארדינג אוטומטי, איגום חיבורים וניתוב שאילתות.
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מה אפשר לבנות עם Vitess
Vitess היא מערכת קוד פתוח לאשכול מסדי נתונים, שנבנתה כדי להרחיב את MySQL באופן אופקי. פותחה במקור על ידי YouTube כדי לטפל במיליארדי שאילתות ביום, והיא מספקת שארדינג אוטומטי, ניתוב שאילתות חכם ואיגום חיבורים על גבי מופעי MySQL סטנדרטיים, מבלי לדרוש שינויים ברמת היישום.
אירוח עצמי של Vitess על VPS מעניק לכם תשתית להרחבת מסדי נתונים ברמת YouTube עבור יישומים עתירי תעבורה. היא מטפלת בריבוב חיבורים כדי להפחית את עומס מסד הנתונים, תומכת בשינויי סכימה מקוונים ללא השבתה, ומספקת ממשק שאילתות מאוחד על פני מספר שאארדים שנראה כבסיס נתונים יחיד ליישום שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Vitess
פיצול אופקי
הפצה אוטומטית של נתונים על פני מספר מופעי MySQL כדי להגדיל את קיבולת הכתיבה מעבר ליכולת הטיפול של שרת יחיד.
מאגר חיבורים
Vitess מרבב אלפי חיבורי יישומים למאגר קטן של חיבורי MySQL, ומפחית באופן דרסטי את העומס על שרת מסד הנתונים.
שינויי סכימה אונליין
שינוי סכימות טבלאות על מערכי נתונים גדולים ללא נעילה או השבתה באמצעות ביצוע DDL מקוון מנוהל של Vitess.
ניתוב שאילתות
שאילתות מנותבות אוטומטית לשארד הנכון בהתבסס על מפתח השארדינג, באופן שקוף לשכבת היישום.
תואם MySQL
יישומים מתחברים ל-Vitess באמצעות דרייברים ופרוטוקולים סטנדרטיים של MySQL, ללא צורך בשינויי קוד.
למה להריץ את Vitess על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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