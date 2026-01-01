Scrypted היא פלטפורמת אינטגרציית וידאו ביתית בקוד פתוח ומקליט וידאו רשתי (NVR) המאחדת מצלמות IP על פני מערכות אקולוגיות של בית חכם, כולל HomeKit, Google Home, Alexa ו-Home Assistant. הטרנסקודינג מואץ החומרה שלה וארכיטקטורת הפלאגינים מספקים זרמים חיים עם השהיה נמוכה והקלטות אמינות 24 שעות ביממה ללא תלות בספק.

פלאגין ה-NVR של Scrypted מוסיף הקלטה רציפה עם זיהויים חכמים מבוססי AI, התראות תנועה מיידיות ואפליקציה מלוטשת למובייל ולדסקטופ לניטור מרחוק. אירוח עצמי ב-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על הצילומים שלכם ומבטל דמי מנוי מתמשכים לענן.