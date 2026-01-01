התקינו Scrypted בלחיצה אחת.
פלטפורמת אינטגרציה לווידאו ביתי בעלת ביצועים גבוהים ו-NVR עם זיהויים חכמים מבוססי AI.
בחרו תוכנית VPS עבור Scrypted
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Scrypted
Scrypted היא פלטפורמת אינטגרציית וידאו ביתית בקוד פתוח ומקליט וידאו רשתי (NVR) המאחדת מצלמות IP על פני מערכות אקולוגיות של בית חכם, כולל HomeKit, Google Home, Alexa ו-Home Assistant. הטרנסקודינג מואץ החומרה שלה וארכיטקטורת הפלאגינים מספקים זרמים חיים עם השהיה נמוכה והקלטות אמינות 24 שעות ביממה ללא תלות בספק.
פלאגין ה-NVR של Scrypted מוסיף הקלטה רציפה עם זיהויים חכמים מבוססי AI, התראות תנועה מיידיות ואפליקציה מלוטשת למובייל ולדסקטופ לניטור מרחוק. אירוח עצמי ב-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על הצילומים שלכם ומבטל דמי מנוי מתמשכים לענן.
פיצ'רים עיקריים של Scrypted
שילוב בית חכם
הזרמת מצלמות ל-HomeKit, ל-Google Home, ל-Alexa ו-ל-Home Assistant במקביל, מפלטפורמה אחידה אחת.
הקלטת NVR 24/7
הקליטו כל מצלמה מסביב לשעון באמצעות תוסף ה-Scrypted NVR ו-עיינו בצילומים דרך ניווט אינטואיטיבי בציר הזמן.
זיהויים חכמים של AI
קבלו התראות חכמות על תנועה, אנשים, כלי רכב ובעלי חיים, המופעלות על ידי מודלים של למידת מכונה מבוססי מכשיר.
האצת חומרה
נצלו GPU או פענוח וידאו מואץ בחומרה לזרמים חלקים, עם השהיה נמוכה ותקורה מינימלית של המעבד.
מערכת אקולוגית של חיבורים
הרחבת הפונקציונליות באמצעות מאות תוספים קהילתיים התומכים במצלמות, מנעולים, חיישנים והתקני בית חכם.
למה להריץ את Scrypted על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.