Donetick היא אפליקציה לניהול משימות באירוח עצמי, שתוכננה במיוחד עבור חללי מגורים משותפים וקבוצות קטנות. היא חורגת מרשימות מטלות פשוטות על ידי מתן אסטרטגיות הקצאה חכמות — כולל רוטציה אקראית ואיזון עומס עבודה המבוסס על היסטוריית השלמה — כך שאחריות חוזרת ונשנית מחולקת באופן הוגן בין כל החברים ללא צורך בתיאום ידני.

תזמון גמיש תומך בתבניות חזרה יומיות, שבועיות, חודשיות ומותאמות אישית, בעוד שאינטגרציות עם Telegram ו-Pushover מספקות תזכורות בזמן. תמיכה בתגי NFC מאפשרת לחברים להשלים משימות באופן מיידי על ידי הקשה על תג במיקום הרלוונטי. תאימות SSO ו-OIDC פירושה ש-Donetick משתלבת בהגדרות זהות קיימות, וה-backend הקל של SQLite שומר על פריסה פשוטה. אירוח עצמי מעניק לכם פרטיות נתונים מלאה ללא דמי מנוי.