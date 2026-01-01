התקינו Donetick בלחיצה אחת.
מנהל משימות שיתופי בקוד פתוח לארגון מטלות בית ומשימות חוזרות ונשנות בין מספר משתמשים.
בחרו תוכנית VPS עבור Donetick
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Donetick
Donetick היא אפליקציה לניהול משימות באירוח עצמי, שתוכננה במיוחד עבור חללי מגורים משותפים וקבוצות קטנות. היא חורגת מרשימות מטלות פשוטות על ידי מתן אסטרטגיות הקצאה חכמות — כולל רוטציה אקראית ואיזון עומס עבודה המבוסס על היסטוריית השלמה — כך שאחריות חוזרת ונשנית מחולקת באופן הוגן בין כל החברים ללא צורך בתיאום ידני.
תזמון גמיש תומך בתבניות חזרה יומיות, שבועיות, חודשיות ומותאמות אישית, בעוד שאינטגרציות עם Telegram ו-Pushover מספקות תזכורות בזמן. תמיכה בתגי NFC מאפשרת לחברים להשלים משימות באופן מיידי על ידי הקשה על תג במיקום הרלוונטי. תאימות SSO ו-OIDC פירושה ש-Donetick משתלבת בהגדרות זהות קיימות, וה-backend הקל של SQLite שומר על פריסה פשוטה. אירוח עצמי מעניק לכם פרטיות נתונים מלאה ללא דמי מנוי.
פיצ'רים עיקריים של Donetick
הקצאת משימות חכמה
מפיץ מטלות באופן הוגן באמצעות הקצאה אקראית או איזון עומס עבודה, בהתבסס על היסטוריית ההשלמה של כל חבר.
חזרה גמישה
תומך בלוחות זמנים יומיים, שבועיים, חודשיים ומותאמים אישית, כך שכל שגרה – מניקיון כלים יומי ועד ניקיונות יסודיים חודשיים – נשארת במסלול.
הודעות דחיפה
משתלבת עם Telegram ו-Pushover כדי לשלוח תזכורות והתראות על איחורים ישירות למכשירים של חברים.
תמיכה בתגי NFC
הניחו תגי NFC במקומות רלוונטיים ברחבי הבית כך שחברים יוכלו לסמן משימות כהושלמו באופן מיידי בנגיעה בטלפון.
התחברות SSO ו-OIDC
מתחבר לספקי זהויות קיימים באמצעות ה-Single Sign-On ו-ה-OpenID Connect לניהול משתמשים חלק.
למה להריץ את Donetick על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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