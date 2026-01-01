התקנת Jellyseerr בלחיצה אחת.
כלי לניהול בקשות מדיה שמאפשר למשתמשים לגלות ולבקש סרטים ותוכניות טלוויזיה עבור Jellyfin, Emby ו-Plex.
בחרו תוכנית VPS עבור Jellyseerr
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Jellyseerr
Jellyseerr היא ממשק קצה לבקשות וניהול מדיה עבור שרתי מדיה באחסון עצמי, שנועד לספק למשתמשים דרך מלוטשת לגלות ולבקש תוכן ללא גישה ישירה ל-Sonarr או ל-Radarr. משתמשים יכולים לדפדף בקטלוג עשיר, לשלוח בקשות ולקבל התראות כאשר תוכן הופך זמין — בעוד שמנהלים מאשרים בקשות ומנהלים את מילוין דרך לוח בקרה נקי.
אירוח עצמי של Jellyseerr לצד שרת המדיה שלכם שומר את כל היסטוריית הבקשות, חשבונות המשתמשים ופרטי האינטגרציה ב-VPS שלכם. משתמשים יכולים לדפדף ולבקש תוכן 24/7 מכל מכשיר, עם כניסה יחידה (Single Sign-On) מחשבונות ה-Jellyfin, ה-Emby או ה-Plex הקיימים שלהם, מה שהופך את החוויה לחלקה מרגע הכניסה.
פיצ'רים עיקריים של Jellyseerr
Jellyfin SSO
משתמשים נכנסים עם פרטי הכניסה הקיימים שלהם ל-Jellyfin, Emby או Plex — אין צורך ביצירת חשבון נפרד עבור משתמשי שרת המדיה הקיימים שלכם.
שילוב Sonarr ו-Radarr
בקשות מאושרות נשלחות ישירות ל-Sonarr או Radarr להורדה אוטומטית והוספה לספרייה ללא צעדים ידניים של מנהל מערכת.
תהליך עבודה לאישור בקשות
מנהלים בודקים בקשות ממתינות מלוח מחוונים מרכזי ומאשרים או דוחים אותן בלחיצה אחת לפני שהביצוע מתחיל.
הרשאות מפורטות
בקרת גישה מבוססת תפקידים, עם מכסות ומגבלות בקשות לכל משתמש, מונעת ממשתמש יחיד להעמיס על תורי ההורדה.
התראות רב-ערוציות
הודיעו למשתמשים באמצעות דיסקורד, טלגרם, סלאק, אימייל, פושאובר, ו-webhooks כאשר התוכן המבוקש שלהם זמין לצפייה.
למה להריץ את Jellyseerr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.