Jellyseerr היא ממשק קצה לבקשות וניהול מדיה עבור שרתי מדיה באחסון עצמי, שנועד לספק למשתמשים דרך מלוטשת לגלות ולבקש תוכן ללא גישה ישירה ל-Sonarr או ל-Radarr. משתמשים יכולים לדפדף בקטלוג עשיר, לשלוח בקשות ולקבל התראות כאשר תוכן הופך זמין — בעוד שמנהלים מאשרים בקשות ומנהלים את מילוין דרך לוח בקרה נקי.

אירוח עצמי של Jellyseerr לצד שרת המדיה שלכם שומר את כל היסטוריית הבקשות, חשבונות המשתמשים ופרטי האינטגרציה ב-VPS שלכם. משתמשים יכולים לדפדף ולבקש תוכן 24/7 מכל מכשיר, עם כניסה יחידה (Single Sign-On) מחשבונות ה-Jellyfin, ה-Emby או ה-Plex הקיימים שלהם, מה שהופך את החוויה לחלקה מרגע הכניסה.