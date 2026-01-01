התקינו Damselfly בהתקנה בלחיצה אחת.
ניהול תמונות מבוסס שרת עם זיהוי פנים במכשיר, זיהוי אובייקטים וחיפוש מטא-דאטה בטקסט מלא.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Damselfly
Damselfly היא אפליקציית ניהול תמונות מבוססת שרת שנבנתה עבור ספריות גדולות מאוד. היא מבצעת אינדוקס לתיקיית תמונות ראשית, בונה תמונות ממוזערות ברקע, ומאפשרת לכם לחפש בתגי מילות מפתח של IPTC, שמות תיקיות, מטא-נתונים של EXIF, פנים ואובייקטים מזוהים באמצעות ממשק משתמש מהיר של Blazor WebAssembly. זיהוי פנים וזיהוי אובייקטים פועלים באופן מקומי ולא מקוון, ללא תלות ב-SaaS.
אירוח עצמי של Damselfly ב-VPS שלכם שומר על מטא-נתונים של תמונות, וקטורי פנים ומבנה ספרייה בתוך תשתית שאתם שולטים בה, במקום שירות תמונות ציבורי. הפלטפורמה מטפלת ביותר מ-500,000 קטלוגי תמונות עם חיפושים בפחות משנייה, תומכת בחשבונות מרובי משתמשים עם הרשאות מבוססות תפקידים, ומתממשקת עם לקוח ה-Desktop של Damselfly עבור תהליכי עבודה של עריכה עם סנכרון למחשב נייד.
פיצ'רים עיקריים של Damselfly
זיהוי פנים מקומי
מבצע זיהוי פנים והכרה באופן מלא על השרת ללא תלות ב-API של צד שלישי, מקבץ תמונות לפי אנשים מזוהים לצורך זרימות עבודה של חיפוש לפי אדם.
זיהוי אובייקטים
מזהה אובייקטים, סצנות וצבעי תמונה בספרייה שלכם, כך שחיפוש אחר "כלב" או "חוף ים" יחזיר תמונות תואמות גם ללא תיוג ידני.
תיוג מילות מפתח IPTC
עדכוני מילות מפתח EXIF/IPTC מהירים ולא הרסניים באמצעות ExifTool — קבצי JPEG אינם מקודדים מחדש כאשר התגים משתנים, ושומרים על האיכות המקורית.
חיפוש מטא-דאטה בטקסט מלא
חיפוש בפחות משנייה בין מאות אלפי תמונות לפי תגית, תיקייה, שם קובץ, מצלמה, עדשה, טווח תאריכים, כיוון ועוד.
סל בחירה
שמרו תמונות מתוצאות חיפוש לסל קבוע, ואז הורידו, ייצאו עם סימני מים, או סנכרנו אותן לשולחן עבודה עם ה-Damselfly client.
למה להריץ את Damselfly על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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