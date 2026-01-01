Damselfly היא אפליקציית ניהול תמונות מבוססת שרת שנבנתה עבור ספריות גדולות מאוד. היא מבצעת אינדוקס לתיקיית תמונות ראשית, בונה תמונות ממוזערות ברקע, ומאפשרת לכם לחפש בתגי מילות מפתח של IPTC, שמות תיקיות, מטא-נתונים של EXIF, פנים ואובייקטים מזוהים באמצעות ממשק משתמש מהיר של Blazor WebAssembly. זיהוי פנים וזיהוי אובייקטים פועלים באופן מקומי ולא מקוון, ללא תלות ב-SaaS.

אירוח עצמי של Damselfly ב-VPS שלכם שומר על מטא-נתונים של תמונות, וקטורי פנים ומבנה ספרייה בתוך תשתית שאתם שולטים בה, במקום שירות תמונות ציבורי. הפלטפורמה מטפלת ביותר מ-500,000 קטלוגי תמונות עם חיפושים בפחות משנייה, תומכת בחשבונות מרובי משתמשים עם הרשאות מבוססות תפקידים, ומתממשקת עם לקוח ה-Desktop של Damselfly עבור תהליכי עבודה של עריכה עם סנכרון למחשב נייד.