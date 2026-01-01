עד 69% הנחה עבור dashdot

פרסו dashdot בלחיצה אחת.

לוח מחוונים מינימליסטי של שרת המציג בזמן אמת נתוני CPU, RAM, אחסון ורשת עם עיצוב גלאסמורפי מודרני.

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VPS בניהול AI
24.99  ₪ /חודש
בחרו תוכנית
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פרסו dashdot בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור dashdot

66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם dashdot

dashdot הוא לוח מחוונים לשרת קל משקל ובקוד פתוח, שנבנה עבור מארחים עצמיים שרוצים תצוגה יפה ומהירה של נתוני ה-VPS החיוניים שלהם. בניגוד למערכות ניטור מלאות הדורשות מסדי נתונים, סוכנים ותצורה מורכבת, dashdot פועל כקונטיינר יחיד – פרסו אותו ועומס המעבד (CPU) שלכם, שימוש בזיכרון (RAM), קיבולת האחסון ותפוקת הרשת יופיעו באופן מיידי ללא צורך בהגדרה.

הממשק ה'גלאסמורפי' מיועד להיות מוצמד בלשונית דפדפן או מוצג על מסך תלוי קיר. מכיוון שהוא קורא מדדי מערכת ישירות מהמארח, הכל נשאר בתשתית שלכם – ללא טלמטריה חיצונית, ללא צורך בחשבונות, וללא נתונים שעוזבים את השרת שלכם.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של dashdot

מדדי מערכת בזמן אמת

עומס CPU חי, שימוש ב-RAM, קיבולת אחסון וקצב תעבורת רשת מתעדכנים באופן רציף, כך שאתם תמיד רואים את המצב הנוכחי של השרת שלכם במבט חטוף.

פריסה באפס תצורה

ללא מסד נתונים, ללא סוכנים, ללא אשף התקנה — קונטיינר אחד מופעל וסטטיסטיקות השרת שלכם מופיעות מיד ללא כל הגדרה ידנית.

ניטור טמפרטורת CPU

חיישני טמפרטורת חומרה נקראים ישירות מהמארח, ומספקים לכם התראה מוקדמת על בעיות תרמיות לפני שהן משפיעות על הביצועים.

עיצוב גלאסמורפי

ממשק המשתמש (UI) בסגנון זכוכית חלבית מיועד להיות מוצמד ללשונית דפדפן או מוצג על מסך ייעודי כלוח סטטוס שרתים חי.

טביעת רגל מינימלית

dashdot משתמש במינימום CPU ו-RAM משלו, כך שהתקורה של הניטור אינה משפיעה באופן משמעותי על המשאבים שהוא מודד.

למה להריץ את dashdot על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀

Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
Omkar

פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.

Sylvain
Sylvain

תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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