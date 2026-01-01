dashdot הוא לוח מחוונים לשרת קל משקל ובקוד פתוח, שנבנה עבור מארחים עצמיים שרוצים תצוגה יפה ומהירה של נתוני ה-VPS החיוניים שלהם. בניגוד למערכות ניטור מלאות הדורשות מסדי נתונים, סוכנים ותצורה מורכבת, dashdot פועל כקונטיינר יחיד – פרסו אותו ועומס המעבד (CPU) שלכם, שימוש בזיכרון (RAM), קיבולת האחסון ותפוקת הרשת יופיעו באופן מיידי ללא צורך בהגדרה.

הממשק ה'גלאסמורפי' מיועד להיות מוצמד בלשונית דפדפן או מוצג על מסך תלוי קיר. מכיוון שהוא קורא מדדי מערכת ישירות מהמארח, הכל נשאר בתשתית שלכם – ללא טלמטריה חיצונית, ללא צורך בחשבונות, וללא נתונים שעוזבים את השרת שלכם.