פרסו dashdot בלחיצה אחת.
לוח מחוונים מינימליסטי של שרת המציג בזמן אמת נתוני CPU, RAM, אחסון ורשת עם עיצוב גלאסמורפי מודרני.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם dashdot
dashdot הוא לוח מחוונים לשרת קל משקל ובקוד פתוח, שנבנה עבור מארחים עצמיים שרוצים תצוגה יפה ומהירה של נתוני ה-VPS החיוניים שלהם. בניגוד למערכות ניטור מלאות הדורשות מסדי נתונים, סוכנים ותצורה מורכבת, dashdot פועל כקונטיינר יחיד – פרסו אותו ועומס המעבד (CPU) שלכם, שימוש בזיכרון (RAM), קיבולת האחסון ותפוקת הרשת יופיעו באופן מיידי ללא צורך בהגדרה.
הממשק ה'גלאסמורפי' מיועד להיות מוצמד בלשונית דפדפן או מוצג על מסך תלוי קיר. מכיוון שהוא קורא מדדי מערכת ישירות מהמארח, הכל נשאר בתשתית שלכם – ללא טלמטריה חיצונית, ללא צורך בחשבונות, וללא נתונים שעוזבים את השרת שלכם.
פיצ'רים עיקריים של dashdot
מדדי מערכת בזמן אמת
עומס CPU חי, שימוש ב-RAM, קיבולת אחסון וקצב תעבורת רשת מתעדכנים באופן רציף, כך שאתם תמיד רואים את המצב הנוכחי של השרת שלכם במבט חטוף.
פריסה באפס תצורה
ללא מסד נתונים, ללא סוכנים, ללא אשף התקנה — קונטיינר אחד מופעל וסטטיסטיקות השרת שלכם מופיעות מיד ללא כל הגדרה ידנית.
ניטור טמפרטורת CPU
חיישני טמפרטורת חומרה נקראים ישירות מהמארח, ומספקים לכם התראה מוקדמת על בעיות תרמיות לפני שהן משפיעות על הביצועים.
עיצוב גלאסמורפי
ממשק המשתמש (UI) בסגנון זכוכית חלבית מיועד להיות מוצמד ללשונית דפדפן או מוצג על מסך ייעודי כלוח סטטוס שרתים חי.
טביעת רגל מינימלית
dashdot משתמש במינימום CPU ו-RAM משלו, כך שהתקורה של הניטור אינה משפיעה באופן משמעותי על המשאבים שהוא מודד.
למה להריץ את dashdot על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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