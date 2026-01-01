EspoCRM היא פלטפורמת CRM בקוד פתוח מלא, שנבנתה עבור ארגונים מכל הגדלים שזקוקים למערכת גמישה וניתנת להתאמה אישית לניהול קשרי לקוחות. היא מכסה את מחזור המכירות המלא — לידים, חשבונות, אנשי קשר, הזדמנויות ופעילויות — לצד קמפיינים שיווקיים, אינטגרציית אימייל, ו-helpdesk מובנה למקרי תמיכה.

אירוח עצמי של EspoCRM על ה-VPS שלכם מציב את כל נתוני הלקוחות שלכם תחת שליטתכם הישירה, ללא עמלות רישוי לפי משתמש, ללא נעילת ספק, ועם החופש להרחיב את הפלטפורמה עם ישויות, שדות ותהליכי עבודה מותאמים אישית כדי להתאים לתהליכים העסקיים המדויקים שלכם.