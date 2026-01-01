התקינו EspoCRM בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת CRM חינמית, בקוד פתוח, לניהול לידים, אנשי קשר, עסקאות, קמפיינים ומקרי תמיכה בממשק נקי וניתן להתאמה אישית.
בחרו תוכנית VPS עבור EspoCRM
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם EspoCRM
EspoCRM היא פלטפורמת CRM בקוד פתוח מלא, שנבנתה עבור ארגונים מכל הגדלים שזקוקים למערכת גמישה וניתנת להתאמה אישית לניהול קשרי לקוחות. היא מכסה את מחזור המכירות המלא — לידים, חשבונות, אנשי קשר, הזדמנויות ופעילויות — לצד קמפיינים שיווקיים, אינטגרציית אימייל, ו-helpdesk מובנה למקרי תמיכה.
אירוח עצמי של EspoCRM על ה-VPS שלכם מציב את כל נתוני הלקוחות שלכם תחת שליטתכם הישירה, ללא עמלות רישוי לפי משתמש, ללא נעילת ספק, ועם החופש להרחיב את הפלטפורמה עם ישויות, שדות ותהליכי עבודה מותאמים אישית כדי להתאים לתהליכים העסקיים המדויקים שלכם.
פיצ'רים עיקריים של EspoCRM
צינור מכירות מלא
עקבו אחר לידים מהמגע הראשון ועד לסגירה, עם שלבי הזדמנות הניתנים להתאמה אישית, יומני פעילות ו-תחזיות המובנים בכל רשומת חשבון.
קמפיינים שיווקיים
צרו ושלחו קמפייני אימייל לרשימות אנשי קשר ממוקדות עם מעקב פתיחות והקלקות, בלי צורך בפלטפורמת שיווק של צד שלישי.
ישויות ושדות מותאמים אישית
בנו מודלי נתונים מותאמים אישית עם סוגי ישויות חדשים, שדות, קשרים ותצוגות דרך פאנל הניהול — ללא צורך בקידוד עבור רוב ההתאמות האישיות.
Helpdesk מובנה
טפלו במקרי תמיכת לקוחות באמצעות מערכת טיקטים המקשרת ישירות לאנשי קשר, חשבונות ורשומות מכירה לקבלת הקשר מלא.
REST API ו-אינטגרציות
חברו את EspoCRM למערכות חיצוניות באמצעות REST API נקי, עם אינטגרציות מובנות לשרתי אימייל, VoIP וכלי עבודה עסקיים פופולריים.
למה להריץ את EspoCRM על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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