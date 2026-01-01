פרסו Yucca בלחיצה אחת.
NVR באירוח עצמי למצלמות IP עם זיהוי תנועה, תמיכה ב-RTSP/ONVIF, וממשק משתמש ווב לצפייה חיה ומוקלטת.
בחרו תוכנית VPS עבור Yucca
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Yucca
Yucca הוא מקליט וידאו רשתי (NVR) באירוח עצמי שתוכנן לנהל מצלמות IP בכל קנה מידה, ממספר מצלמות אבטחה ביתיות ועד אלפי זרמים ארגוניים. הוא תומך ב-RTSP, ONVIF ובפרוטוקולי מצלמות IP נפוצים, ומספק צפייה חיה, הקלטה והשמעה דרך ממשק אינטרנט ואפליקציית Android.
אירוח עצמי של Yucca על שרת VPS שומר את כל צילומי המצלמה בתוך התשתית שלכם ללא עמלות אחסון בענן או גישה של צד שלישי. זיהוי תנועה עם התראות דוא"ל, מדדי Prometheus לניטור וארכיטקטורה ניתנת להרחבה הופכים אותו לפתרון מעשי למעקב עבור אבטחה ביתית, ניטור קמעונאי וסביבות עסקים קטנים.
פיצ'רים עיקריים של Yucca
תמיכה ב-RTSP ו-ONVIF
חברו כל מצלמת IP התומכת בפרוטוקולי RTSP או ONVIF, המכסים את הרוב המכריע של מצלמות צרכנים ומצלמות מקצועיות.
זיהוי תנועה
הפעלה אוטומטית של הקלטות והתראות דוא"ל כאשר מזוהה תנועה באזורי מצלמה, המפחיתה אחסון ורעש.
השמעה חיה ומוקלטת
צפו בשידורי מצלמה חיים וסקרו צילומים מוקלטים דרך ממשק האינטרנט או אפליקציית Android הנלווית.
ארכיטקטורה מדרגית
יוקה מסתגלת מקומץ מצלמות ביתיות לאלפי זרמים סימולטניים ללא שינויים ארכיטקטוניים.
מדדי Prometheus
ייצוא הקלטה ומדדי תקינות הזרם ל-Prometheus לשילוב עם לוחות מחוונים קיימים לניטור.
למה להריץ את Yucca על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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