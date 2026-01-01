Yucca הוא מקליט וידאו רשתי (NVR) באירוח עצמי שתוכנן לנהל מצלמות IP בכל קנה מידה, ממספר מצלמות אבטחה ביתיות ועד אלפי זרמים ארגוניים. הוא תומך ב-RTSP, ONVIF ובפרוטוקולי מצלמות IP נפוצים, ומספק צפייה חיה, הקלטה והשמעה דרך ממשק אינטרנט ואפליקציית Android.

אירוח עצמי של Yucca על שרת VPS שומר את כל צילומי המצלמה בתוך התשתית שלכם ללא עמלות אחסון בענן או גישה של צד שלישי. זיהוי תנועה עם התראות דוא"ל, מדדי Prometheus לניטור וארכיטקטורה ניתנת להרחבה הופכים אותו לפתרון מעשי למעקב עבור אבטחה ביתית, ניטור קמעונאי וסביבות עסקים קטנים.