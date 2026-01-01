פרוסו את LakeFS בהתקנה בלחיצה אחת.
בקרת גרסאות בקוד פתוח דמוית Git עבור אגם הנתונים שלכם, המביאה יכולות Branching ו-Committing לאחסון אובייקטים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם LakeFS
LakeFS היא פלטפורמת ניהול גרסאות נתונים בקוד פתוח המיישמת תהליכי עבודה דמויי Git לאגמי נתונים. היא מאפשרת לצוותים ליצור ענפים לניסויי נתונים מבודדים, לבצע קומיטים של תמונות מצב ניתנות לשחזור, ולמזג שינויים באופן אטומי — הכל מבלי לשכפל נתונים. LakeFS עובדת באופן טבעי עם AWS S3, Azure Blob Storage ו-Google Cloud Storage, תוך חשיפת API תואם S3 באופן מלא, כך שכלים קיימים אינם דורשים שינוי.
אירוח עצמי של LakeFS על ה-VPS שלכם מעניק לצוותי נתונים ו-ML שליטה מלאה על תשתית ניהול גרסאות הנתונים שלהם. בין אם אתם זקוקים לניסויי למידת מכונה ניתנים לשחזור, סביבות ביניים בטוחות עבור צינורות ETL, או ליכולת לשחזר נתוני קליטה שגויים, LakeFS מביאה את אותה רמת ביטחון לפעולות נתונים ש-Git מביא לקוד.
פיצ'רים עיקריים של LakeFS
הסתעפות נתונים בדומה ל-Git
צרו ענפי נתונים מבודדים לצורך ניסוי או סביבת ביניים, מבלי לשכפל אובייקטים, באמצעות פיצול ענפים באפס העתקה המגובה במטא-דאטה בלבד.
קומיטים ניתנים לשחזור
בצעו צילומי מצב של נתונים בכל נקודה, כך שניתן יהיה לשחזר ניסויי למידת מכונה והרצות צינור עיבוד נתונים באופן מדויק ממצב נתונים ידוע.
מיזוגים אטומיים
למזג ענפי נתונים בחזרה לענף הראשי באופן אטומי, מה שמבטיח שצרכני המשך יראו תמיד מערך נתונים עקבי ושלם.
API תואם S3
LakeFS חושף נקודת קצה תואמת S3 באופן מלא, כך ש-Spark, Pandas וכלים אחרים מתחברים ללא שינויים בקוד.
שחזור נתונים
חזרו מיידית לכל קומיט קודם כדי לשחזר ממחיקות בשוגג או קליטת נתונים שגויה תוך שניות.
למה להריץ את LakeFS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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