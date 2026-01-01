LakeFS היא פלטפורמת ניהול גרסאות נתונים בקוד פתוח המיישמת תהליכי עבודה דמויי Git לאגמי נתונים. היא מאפשרת לצוותים ליצור ענפים לניסויי נתונים מבודדים, לבצע קומיטים של תמונות מצב ניתנות לשחזור, ולמזג שינויים באופן אטומי — הכל מבלי לשכפל נתונים. LakeFS עובדת באופן טבעי עם AWS S3, Azure Blob Storage ו-Google Cloud Storage, תוך חשיפת API תואם S3 באופן מלא, כך שכלים קיימים אינם דורשים שינוי.

אירוח עצמי של LakeFS על ה-VPS שלכם מעניק לצוותי נתונים ו-ML שליטה מלאה על תשתית ניהול גרסאות הנתונים שלהם. בין אם אתם זקוקים לניסויי למידת מכונה ניתנים לשחזור, סביבות ביניים בטוחות עבור צינורות ETL, או ליכולת לשחזר נתוני קליטה שגויים, LakeFS מביאה את אותה רמת ביטחון לפעולות נתונים ש-Git מביא לקוד.