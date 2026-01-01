LavinMQ הוא ברוקר הודעות קל משקל ובעל ביצועים גבוהים, הבנוי סביב פרוטוקול AMQP 0-9-1. עוצב מתוך מחשבה על תפוקה, הוא מגיע לביצועים של עד מיליון הודעות בשנייה תוך שמירה על שימוש נמוך בזיכרון ובמעבד — מה שהופך אותו לבחירה אידיאלית עבור צוותים הזקוקים להעברת הודעות אמינה ללא עלויות תשתית כבדות.

אירוח עצמי של LavinMQ על ה-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על תשתית העברת ההודעות שלכם. הוא תומך בסוגי Exchange ישירים, Topic, Fanout ומתקדמים, יחד עם Clustering, Federation, Stream Queues, MQTT וניטור Prometheus — כל מה שצריך עבור צינורות העברת הודעות ברמת ייצור.