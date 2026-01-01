פרוסו LavinMQ בלחיצה אחת.
מתווך הודעות AMQP בעל ביצועים גבוהים, המספק עד מיליון הודעות בשנייה, עם ממשק ניהול ווב מובנה.
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מה אפשר לבנות עם LavinMQ
LavinMQ הוא ברוקר הודעות קל משקל ובעל ביצועים גבוהים, הבנוי סביב פרוטוקול AMQP 0-9-1. עוצב מתוך מחשבה על תפוקה, הוא מגיע לביצועים של עד מיליון הודעות בשנייה תוך שמירה על שימוש נמוך בזיכרון ובמעבד — מה שהופך אותו לבחירה אידיאלית עבור צוותים הזקוקים להעברת הודעות אמינה ללא עלויות תשתית כבדות.
אירוח עצמי של LavinMQ על ה-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על תשתית העברת ההודעות שלכם. הוא תומך בסוגי Exchange ישירים, Topic, Fanout ומתקדמים, יחד עם Clustering, Federation, Stream Queues, MQTT וניטור Prometheus — כל מה שצריך עבור צינורות העברת הודעות ברמת ייצור.
פיצ'רים עיקריים של LavinMQ
תפוקה גבוהה
נמדד בביצועים של עד מיליון הודעות בשנייה, LavinMQ מספק ביצועים יוצאי דופן עבור עומסי עבודה תובעניים של העברת הודעות.
תמיכה ב-AMQP ו-MQTT
תומך באופן מובנה בפרוטוקולי AMQP 0-9-1 ו-MQTT, מה שהופך אותו לתואם למגוון רחב של לקוחות וספריות הודעות.
ניהול אתרים UI
ממשק ניהול מובנה מאפשר לכם לנטר תורים, מרכזיות, חיבורים וקצבי הודעות מכל דפדפן.
סוגי החלפה מתקדמים
תומך בהחלפות הודעות ישירות, מבוססות נושא, פיזור, גיבוב עקבי, מכתבי מוות, והודעות מושהות, עבור לוגיקת ניתוב גמישה.
אשכולות ופדרציה
התרחבות אופקית עם תמיכה מובנית באשכולות ופדרציה עבור פריסות מבוזרות בזמינות גבוהה.
אינטגרציית Prometheus
חושף מדדים לאיסוף על ידי Prometheus, המאפשר שילוב חלק עם לוחות מחוונים של Grafana וצינורות התראה.
למה להריץ את LavinMQ על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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