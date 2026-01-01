OpenFGA הוא מנוע הרשאות קוד פתוח הבנוי על העקרונות של Google Zanzibar — מערכת ההרשאות המבוזרת גלובלית המניעה את Google Drive, Docs ו-Calendar. היא מאפשרת לצוותי הנדסה להגדיר ולאכוף מדיניות בקרת גישה מדויקת באמצעות שפת מודלים קריאה לבני אדם, ולאחר מכן להעריך מדיניות זו בתפוקה גבוהה באמצעות API פשוט של HTTP או gRPC. מודלי ReBAC (בקרת גישה מבוססת-קשרים), RBAC (מבוססת-תפקידים) ו-ABAC (מבוססת-תכונות) נתמכים כולם באופן מובנה, וניתן לשלב אותם בסכימת הרשאות אחת.

אירוח עצמי של OpenFGA ב-VPS שלכם שומר על לוגיקת ההרשאות ונתוני הקשרים בשליטתכם המלאה, ללא נעילת ספק או תמחור לפי בדיקה. בדיקות הרשאה פועלות עם זמן אחזור נמוך מול מאגר PostgreSQL משלכם, וה-API משתלב בצורה נקייה עם יישומים שנכתבו בכל שפה באמצעות ה-SDKs הרשמיים.