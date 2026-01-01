התקינו OpenFGA בלחיצה אחת.
מנוע הרשאות בעל ביצועים גבוהים בהשראת Google Zanzibar למידול ואכיפת בקרת גישה מדוקדקת באמצעות HTTP ו-gRPC APIs.
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מה אפשר לבנות עם OpenFGA
OpenFGA הוא מנוע הרשאות קוד פתוח הבנוי על העקרונות של Google Zanzibar — מערכת ההרשאות המבוזרת גלובלית המניעה את Google Drive, Docs ו-Calendar. היא מאפשרת לצוותי הנדסה להגדיר ולאכוף מדיניות בקרת גישה מדויקת באמצעות שפת מודלים קריאה לבני אדם, ולאחר מכן להעריך מדיניות זו בתפוקה גבוהה באמצעות API פשוט של HTTP או gRPC. מודלי ReBAC (בקרת גישה מבוססת-קשרים), RBAC (מבוססת-תפקידים) ו-ABAC (מבוססת-תכונות) נתמכים כולם באופן מובנה, וניתן לשלב אותם בסכימת הרשאות אחת.
אירוח עצמי של OpenFGA ב-VPS שלכם שומר על לוגיקת ההרשאות ונתוני הקשרים בשליטתכם המלאה, ללא נעילת ספק או תמחור לפי בדיקה. בדיקות הרשאה פועלות עם זמן אחזור נמוך מול מאגר PostgreSQL משלכם, וה-API משתלב בצורה נקייה עם יישומים שנכתבו בכל שפה באמצעות ה-SDKs הרשמיים.
פיצ'רים עיקריים של OpenFGA
מודל זנזיבר של גוגל
לנסח מדיניות הרשאות כצמדי יחסים מטיפוסים — אותה גישה שבה משתמשת Google Drive — המאפשרת בקרת גישה עקבית וניתנת להרחבה על פני שירותים.
בדיקות שיהוי נמוך
תוכנן עבור נתיב הבקשה הקריטי, OpenFGA מבצע בדיקות הרשאה באלפיות שנייה, כך שהחלטות הרשאה לעולם לא יהפכו לצוואר בקבוק בבקשות הפונות למשתמש.
ממשקי API של HTTP ו-gRPC
העריכו בדיקות גישה, כתבו טופלי יחסים, והרחיבו עצי גישה על גבי גם HTTP וגם gRPC, עם ערכות SDK רשמיות עבור Go, Node.js, Python, Java, ו-.NET.
מספר מודלי אימות
הגדירו מדיניות RBAC, ReBAC ו-ABAC — או שלבו את שלושתן — בתוך סכימת הרשאות אחת המכסה כל סוג משאב באפליקציה שלכם.
עמידות PostgreSQL
זוגות יחסים וגרסאות מודל מאוחסנים במסד נתונים PostgreSQL, ומספקים מצב הרשאה עמיד וניתן לתשאול עם עקביות טרנזקציונית.
למה להריץ את OpenFGA על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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