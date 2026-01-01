עד 69% הנחה עבור OpenFGA

התקינו OpenFGA בלחיצה אחת.

מנוע הרשאות בעל ביצועים גבוהים בהשראת Google Zanzibar למידול ואכיפת בקרת גישה מדוקדקת באמצעות HTTP ו-gRPC APIs.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו OpenFGA בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור OpenFGA

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם OpenFGA

OpenFGA הוא מנוע הרשאות קוד פתוח הבנוי על העקרונות של Google Zanzibar — מערכת ההרשאות המבוזרת גלובלית המניעה את Google Drive, Docs ו-Calendar. היא מאפשרת לצוותי הנדסה להגדיר ולאכוף מדיניות בקרת גישה מדויקת באמצעות שפת מודלים קריאה לבני אדם, ולאחר מכן להעריך מדיניות זו בתפוקה גבוהה באמצעות API פשוט של HTTP או gRPC. מודלי ReBAC (בקרת גישה מבוססת-קשרים), RBAC (מבוססת-תפקידים) ו-ABAC (מבוססת-תכונות) נתמכים כולם באופן מובנה, וניתן לשלב אותם בסכימת הרשאות אחת.

אירוח עצמי של OpenFGA ב-VPS שלכם שומר על לוגיקת ההרשאות ונתוני הקשרים בשליטתכם המלאה, ללא נעילת ספק או תמחור לפי בדיקה. בדיקות הרשאה פועלות עם זמן אחזור נמוך מול מאגר PostgreSQL משלכם, וה-API משתלב בצורה נקייה עם יישומים שנכתבו בכל שפה באמצעות ה-SDKs הרשמיים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של OpenFGA

מודל זנזיבר של גוגל

לנסח מדיניות הרשאות כצמדי יחסים מטיפוסים — אותה גישה שבה משתמשת Google Drive — המאפשרת בקרת גישה עקבית וניתנת להרחבה על פני שירותים.

בדיקות שיהוי נמוך

תוכנן עבור נתיב הבקשה הקריטי, OpenFGA מבצע בדיקות הרשאה באלפיות שנייה, כך שהחלטות הרשאה לעולם לא יהפכו לצוואר בקבוק בבקשות הפונות למשתמש.

ממשקי API של HTTP ו-gRPC

העריכו בדיקות גישה, כתבו טופלי יחסים, והרחיבו עצי גישה על גבי גם HTTP וגם gRPC, עם ערכות SDK רשמיות עבור Go, Node.js, Python, Java, ו-.NET.

מספר מודלי אימות

הגדירו מדיניות RBAC, ReBAC ו-ABAC — או שלבו את שלושתן — בתוך סכימת הרשאות אחת המכסה כל סוג משאב באפליקציה שלכם.

עמידות PostgreSQL

זוגות יחסים וגרסאות מודל מאוחסנים במסד נתונים PostgreSQL, ומספקים מצב הרשאה עמיד וניתן לתשאול עם עקביות טרנזקציונית.

למה להריץ את OpenFGA על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

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השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

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