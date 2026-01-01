התקינו OpenBao בלחיצה אחת.
פלטפורמה לניהול סודות בקוד פתוח לאחסון מאובטח של מפתחות API, סיסמאות, אישורים ונתונים רגישים אחרים.
בחרו תוכנית VPS עבור OpenBao
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OpenBao
OpenBao היא פיצול קוד פתוח מונחה קהילה של HashiCorp Vault, שנבנתה כדי לספק ניהול סודות מאובטח ומרכזי לצוותים ויישומים. היא מאפשרת לכם לאחסן, לגשת ולחדש סודות דינמיים, מפתחות הצפנה ופרטי התחברות באמצעות API מאוחד, מבלי לפזר נתונים רגישים בקובצי תצורה או במשתני סביבה.
אירוח עצמי של OpenBao על גבי VPS משלכם פירושו שהסודות שלכם לעולם לא עוזבים את התשתית שלכם — אין מגבלות שימוש, אין תלות בספק, ואין סיכון שספק SaaS יגש לפרטי ההתחברות שלכם. אתם מקבלים את סט התכונות המלא התואם ל-Vault תחת שליטתכם.
פיצ'רים עיקריים של OpenBao
סודות דינמיים
הפקת אישורים קצרי מועד לפי דרישה עבור מסדי נתונים וספקי ענן, המבוטלים אוטומטית כאשר אין בהם עוד צורך.
מאגר מפתח-ערך מוצפן
אחסנו סודות שרירותיים במנוחה עם הצפנת AES-256-GCM כך שערכים רגישים לעולם לא ייחשפו על הדיסק.
בקרת גישה גרעינית
הגדירו כללי גישה מבוססי מדיניות המגבילים אילו שירותים ומשתמשים יכולים לקרוא, לכתוב או לרשום נתיבים סודיים ספציפיים.
שיטות אימות מרובות
אמתו יישומים ומשתמשים באמצעות tokens, userpass, AppRole, LDAP, JWT, ושיטות אחרות מבלי לשנות את זרימת העבודה שלכם.
יומן ביקורת מלא
כל בקשה ותגובה מתועדת למערכות ביקורת חסינות מפני שינויים, ומספקת לכם תיעוד מלא לצורך עמידה בתקנים ותגובה לאירועים.
HTTP API ו-CLI
שלבו שליפת סודות בכל שפה או צינור באמצעות ה-REST API או ה-bao CLI חוצה הפלטפורמות.
למה להריץ את OpenBao על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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