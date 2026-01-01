OpenBao היא פיצול קוד פתוח מונחה קהילה של HashiCorp Vault, שנבנתה כדי לספק ניהול סודות מאובטח ומרכזי לצוותים ויישומים. היא מאפשרת לכם לאחסן, לגשת ולחדש סודות דינמיים, מפתחות הצפנה ופרטי התחברות באמצעות API מאוחד, מבלי לפזר נתונים רגישים בקובצי תצורה או במשתני סביבה.

אירוח עצמי של OpenBao על גבי VPS משלכם פירושו שהסודות שלכם לעולם לא עוזבים את התשתית שלכם — אין מגבלות שימוש, אין תלות בספק, ואין סיכון שספק SaaS יגש לפרטי ההתחברות שלכם. אתם מקבלים את סט התכונות המלא התואם ל-Vault תחת שליטתכם.