FalkorDB הוא מנוע מסד נתונים גרפי בקוד פתוח הבנוי על גבי Redis, המיועד לשאילתות גרפים בעלות ביצועים גבוהים באמצעות שפת השאילתות OpenCypher. הוא מאחסן נתוני גרפים באופן טבעי בזיכרון, ומאפשר זמני מעבר של פחות מאלפית שנייה על פני קשרי ישויות מורכבים — מה שהופך אותו להתאמה חזקה עבור צינורות GraphRAG, מנועי המלצות, זיהוי הונאות, גרפי זהויות וניתוח טופולוגיית רשת.

FalkorDB מגיע עם ממשק משתמש מבוסס דפדפן מובנה בפורט 3000, המאפשר לכם לחקור גרפים, להריץ שאילתות Cypher ולדמיין קשרי צמתים וקצוות ללא כל כלי נוסף. אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר את נתוני הגרפים שלכם בשליטה מלאה ללא מגבלות שאילתות, ללא תמחור לפי צומת, ועם גישה ישירה לכוונון עדין של הגדרות ביצועים.