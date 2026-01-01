התקינו את FalkorDB בהתקנה בלחיצה אחת.
מסד נתונים גרפי בעל ביצועים גבוהים המיועד ל-GraphRAG, גרפי ידע ושאילתות Cypher בזמן אמת בסקאלה.
בחרו תוכנית VPS עבור FalkorDB
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם FalkorDB
FalkorDB הוא מנוע מסד נתונים גרפי בקוד פתוח הבנוי על גבי Redis, המיועד לשאילתות גרפים בעלות ביצועים גבוהים באמצעות שפת השאילתות OpenCypher. הוא מאחסן נתוני גרפים באופן טבעי בזיכרון, ומאפשר זמני מעבר של פחות מאלפית שנייה על פני קשרי ישויות מורכבים — מה שהופך אותו להתאמה חזקה עבור צינורות GraphRAG, מנועי המלצות, זיהוי הונאות, גרפי זהויות וניתוח טופולוגיית רשת.
FalkorDB מגיע עם ממשק משתמש מבוסס דפדפן מובנה בפורט 3000, המאפשר לכם לחקור גרפים, להריץ שאילתות Cypher ולדמיין קשרי צמתים וקצוות ללא כל כלי נוסף. אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר את נתוני הגרפים שלכם בשליטה מלאה ללא מגבלות שאילתות, ללא תמחור לפי צומת, ועם גישה ישירה לכוונון עדין של הגדרות ביצועים.
פיצ'רים עיקריים של FalkorDB
שפת שאילתות OpenCypher
כתבו שאילתות גרף אקספרסיביות באמצעות OpenCypher, שפת ההצהרה הסטנדרטית בתעשייה לניווט בצמתים, קצוות ותבניות.
ממשק ווב מובנה
חקרו גרפים, הריצו שאילתות Cypher, וצפו בקשרים ישירות בדפדפן מבלי להתקין כלי לקוח נוספים.
ביצועים בזיכרון
נתוני גרף מאוחסנים באופן טבעי בזיכרון, מה שמאפשר זמני מעבר של פחות מאלפית שנייה אפילו על פני קשרים עמוקים ומרובי קפיצות.
GraphRAG מוכן
מותאם לצינורות יצירה מוגברי-שליפה הדורשים מעבר מדויק ובשיהוי נמוך של גרפי ידע בזמן הסקה.
תואם פרוטוקול Redis
מדבר את פרוטוקול Redis כך שכל ספריית לקוח של Redis יכולה להתחבר ל-FalkorDB ללא דרייברים נוספים או SDKs מותאמים אישית.
אימות סיסמה
הבטחת גישה באמצעות אימות סיסמה ברמת Redis, השומר על נתוני הגרף שלך מוגנים מפני חיבורים לא מורשים.
למה להריץ את FalkorDB על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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