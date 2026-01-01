התקינו Stirling PDF בלחיצה אחת.
ערכת כלים ל-PDF באירוח עצמי עם למעלה מ-50 פעולות — מיזוג, פיצול, המרה, OCR, כיווץ, השחרה וחתימה על מסמכים ללא העלאה לשירותי צד שלישי.
בחרו תוכנית VPS עבור Stirling PDF
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Stirling PDF
Stirling PDF היא פלטפורמה לאחסון עצמי לעיבוד PDF שמטפלת ביותר מ-50 פעולות מסמכים באופן מלא בשרת שלכם. איחוד, פיצול, סיבוב, כיווץ, המרה בין פורמטים של Office ו-PDF, יישום OCR, הסתרת תוכן רגיש, הוספת סימני מים, החלת חתימות דיגיטליות, וייצוא ל-PDF/A — הכל דרך ממשק אינטרנט נקי ונגיש מכל דפדפן. ללא מגבלות גודל קובץ. ללא מכסות שימוש. ללא מסמכים שעוזבים את התשתית שלכם.
עבור צוותים משפטיים, מחלקות כספים, וכל ארגון המטפל במסמכים חסויים, אירוח עצמי של Stirling PDF הוא הדרך הפשוטה ביותר לקבל עיבוד PDF ברמה ארגונית תוך הבטחה שקבצים רגישים לעולם לא יעברו דרך שירות ענן של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Stirling PDF
50+ פעולות PDF
מיזוג, פיצול, סיבוב, כיווץ, סידור מחדש של עמודים, חילוץ תמונות, ועשרות פעולות נוספות — הכל בכלי אחד בלי לעבור בין שירותים.
OCR ו-המרה
המירו מסמכים סרוקים לקובצי PDF הניתנים לחיפוש באמצעות Tesseract OCR, והמירו בין פורמטים של PDF ל-Word, Excel או PowerPoint.
השחרה ופרטיות
הסירו לצמיתות טקסט רגיש, תמונות ומטא-דאטה ממסמכים לפני השיתוף — ללא סיכון לשחזור התוכן המקורי.
חתימות דיגיטליות
החילו חתימות דיגיטליות מחייבות מבחינה משפטית לקובצי PDF מבלי להסתמך על שירותי חתימה של צד שלישי או דמי מנוי לכל מסמך.
עיבוד אצווה
עבדו על מספר קבצים בו-זמנית באמצעות פעולות אצווה, ו-בצעו אוטומציה של זרימות עבודה של מסמכים דרך ה-REST API המובנה.
PDF/A ארכיוני
המירו מסמכים לפורמט PDF/A לצורך עמידה בדרישות ארכיון לטווח ארוך הנדרשת בהקשרים משפטיים, פיננסיים וממשלתיים.
למה להריץ את Stirling PDF על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.