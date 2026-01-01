Stirling PDF היא פלטפורמה לאחסון עצמי לעיבוד PDF שמטפלת ביותר מ-50 פעולות מסמכים באופן מלא בשרת שלכם. איחוד, פיצול, סיבוב, כיווץ, המרה בין פורמטים של Office ו-PDF, יישום OCR, הסתרת תוכן רגיש, הוספת סימני מים, החלת חתימות דיגיטליות, וייצוא ל-PDF/A — הכל דרך ממשק אינטרנט נקי ונגיש מכל דפדפן. ללא מגבלות גודל קובץ. ללא מכסות שימוש. ללא מסמכים שעוזבים את התשתית שלכם.

עבור צוותים משפטיים, מחלקות כספים, וכל ארגון המטפל במסמכים חסויים, אירוח עצמי של Stirling PDF הוא הדרך הפשוטה ביותר לקבל עיבוד PDF ברמה ארגונית תוך הבטחה שקבצים רגישים לעולם לא יעברו דרך שירות ענן של צד שלישי.