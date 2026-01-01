PufferPanel הוא פאנל חינמי בקוד פתוח לניהול שרתי משחק מבוסס אינטרנט, המאפשר לכם ליצור, להגדיר ולהפעיל שרתי משחק ייעודיים מממשק אחד. הוא תומך במגוון רחב של כותרים מהקופסה – כולל Minecraft, Factorio, Rust, ARK ומשחקי Source engine – ומשתמש בתבניות כדי שתוכלו להקים סוגי שרתים חדשים מבלי לגעת בשורת הפקודה.

אירוח עצמי של PufferPanel על ה-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על שרתי המשחק שלכם, נתוני השחקנים והגדרות המודים, עם תפקידי משתמש מובנים, גישת SFTP ופלט קונסולה חי. הוא מהווה חלופה קלת משקל לפאנלי בקרה מסחריים ומשתלב באופן טבעי עם קהילת גיימינג של VPS יחיד.