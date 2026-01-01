התקינו PufferPanel בלחיצה אחת.
פאנל ניהול שרתי משחק בקוד פתוח עם ממשק ווב עבור Minecraft, Factorio, Rust, ומשחקים רבים אחרים.
בחרו תוכנית VPS עבור PufferPanel
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם PufferPanel
PufferPanel הוא פאנל חינמי בקוד פתוח לניהול שרתי משחק מבוסס אינטרנט, המאפשר לכם ליצור, להגדיר ולהפעיל שרתי משחק ייעודיים מממשק אחד. הוא תומך במגוון רחב של כותרים מהקופסה – כולל Minecraft, Factorio, Rust, ARK ומשחקי Source engine – ומשתמש בתבניות כדי שתוכלו להקים סוגי שרתים חדשים מבלי לגעת בשורת הפקודה.
אירוח עצמי של PufferPanel על ה-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על שרתי המשחק שלכם, נתוני השחקנים והגדרות המודים, עם תפקידי משתמש מובנים, גישת SFTP ופלט קונסולה חי. הוא מהווה חלופה קלת משקל לפאנלי בקרה מסחריים ומשתלב באופן טבעי עם קהילת גיימינג של VPS יחיד.
פיצ'רים עיקריים של PufferPanel
תמיכה בריבוי משחקים
תבניות מובנות עבור Minecraft, Factorio, Rust, ARK, משחקי Source engine, ועוד רבים אחרים, עם היכולת להוסיף תבניות מותאמות אישית.
קונסולה מבוססת ווב
נהלו כל שרת משחק דרך ממשק משתמש אינטרנטי נקי עם פלט קונסולה חי, פקדי הפעלה/עצירה וסטטיסטיקות שימוש במשאבים בזמן אמת.
תפקידי משתמש ו-הרשאות
העניקו גישה מוגבלת לחברים, מנהלים או אדמינים כדי שמספר אנשים יוכלו לעזור בניהול שרתים מבלי לשתף את חשבון ה-root.
גישת קבצים ב-SFTP
שרת SFTP מובנה מאפשר למשתמשים להעלות מודים, עולמות וקובצי תצורה ישירות לשרתי המשחק שלהם.
משימות מתוזמנות
בצעו אוטומציה של הפעלות מחדש, גיבויים ומשימות חוזרות אחרות לכל שרת באמצעות מתזמן המשימות המובנה.
OAuth2 API
REST API מוגן OAuth2 מאפשר לכלים חיצוניים, בוטים ולוחות מחוונים להשתלב עם צי שרתי המשחק שלכם.
למה להריץ את PufferPanel על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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