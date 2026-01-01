Traggo הוא עוקב זמן בקוד פתוח, באירוח עצמי, שמארגן כל רשומה כטווח זמן על ציר זמן במקום שורה בתוך היררכיית פרויקטים קשיחה. כל רשומה מועשרת בתגיות שרירותיות — client , project , task , billable , כל מה שתרצו — והדשבורד מנתח זמן על ידי שילוב תגיות בכל דרך שתצטרכו, מבלי לאלץ אתכם לבחור פירוט קנוני אחד מראש.

אירוח עצמי של Traggo על שרת VPS משלכם שומר גיליונות זמנים, מידע לקוחות, והקשר רלוונטי לחיוב בתוך תשתית שאתם שולטים בה במקום ספק מעקב זמן מסוג SaaS. קובץ ה-Go הבינארי היחיד בתוספת מסד נתונים SQLite הופך אותו לקל מספיק כדי להתקיים לצד שירותים אחרים על שרת VPS קטן, והמודל מבוסס התגיות מתאים ליועצים, פרילנסרים, סוכנויות וצוותי מוצר כאחד.