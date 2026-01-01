פרוסו Traggo בהתקנה בלחיצה אחת.
מעקב זמן מבוסס תגיות באירוח עצמי, שמחליף היררכיות פרויקטים בציר זמן גמיש ומתויג.
בחרו תוכנית VPS עבור Traggo
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Traggo
Traggo הוא עוקב זמן בקוד פתוח, באירוח עצמי, שמארגן כל רשומה כטווח זמן על ציר זמן במקום שורה בתוך היררכיית פרויקטים קשיחה. כל רשומה מועשרת בתגיות שרירותיות —
client,
project,
task,
billable, כל מה שתרצו — והדשבורד מנתח זמן על ידי שילוב תגיות בכל דרך שתצטרכו, מבלי לאלץ אתכם לבחור פירוט קנוני אחד מראש.
אירוח עצמי של Traggo על שרת VPS משלכם שומר גיליונות זמנים, מידע לקוחות, והקשר רלוונטי לחיוב בתוך תשתית שאתם שולטים בה במקום ספק מעקב זמן מסוג SaaS. קובץ ה-Go הבינארי היחיד בתוספת מסד נתונים SQLite הופך אותו לקל מספיק כדי להתקיים לצד שירותים אחרים על שרת VPS קטן, והמודל מבוסס התגיות מתאים ליועצים, פרילנסרים, סוכנויות וצוותי מוצר כאחד.
פיצ'רים עיקריים של Traggo
מעקב מבוסס תגים
החליפו היררכיות פרויקטים מקוננות בתגיות שרירותיות, כך שאותה רשומה תוכל להופיע בדוחות לקוחות, פרויקטים וחיובים בו-זמנית.
תצוגת ציר זמן
גררו טווחי זמן בציר זמן יומי כדי להתחיל, לעצור, לפצל ולערוך רשומות זמן במהירות מבלי להקליד חותמות זמן מדויקות.
דיווח גמיש
נתחו זמן מעקב לפי כל שילוב של תגיות על פני טווחי תאריכים הניתנים להגדרה, ולאחר מכן ייצאו את התוצאות ל-CSV לצורך חיוב.
תמיכה בריבוי משתמשים
צרו חשבונות משתמש נפרדים עם תפקידי אדמין ותפקידים רגילים, כך שצוות קטן יוכל לשתף מופע Traggo יחיד עם גיליונות זמנים מבודדים.
GraphQL API
הפעילו אוטומציות, לוחות מחוונים ואינטגרציות באמצעות ה-GraphQL API המתועד, במקום לגרד את ממשק המשתמש של האינטרנט.
טביעת רגל קלה
קובץ בינארי יחיד של **Go** המגובה על ידי **SQLite** משמעותו שימוש קטן בדיסק ובזיכרון, אידיאלי להצבה על **VPS** קיים מבלי להקצות משאבים חדשים.
למה להריץ את Traggo על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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