פרוסו Ubooquity בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת ביתי בניהול עצמי לספרים אלקטרוניים וקומיקס, עם קורא רשת נקי ופיד OPDS לאפליקציות מובייל.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Ubooquity
Ubooquity הוא שרת ביתי חינמי וחוצה פלטפורמות עבור ספרים אלקטרוניים, קומיקס, מגזינים ו-PDF. הוא סורק את תיקיות הספרייה שלכם, מייצר תמונות ממוזערות ומטא-דאטה הניתנים לגלישה, ומגיש הכל דרך קורא רשת נקי שמטפל ב-EPUB, CBZ, CBR, PDF ועוד – בתוספת פיד OPDS עבור אפליקציות קריאה ניידות המעדיפות ממשק משתמש משלהן.
אירוח עצמי של Ubooquity על VPS שומר על ספריית הקריאה שלכם פרטית וזמינה תמיד, עם תמיכה בריבוי משתמשים, בקרת גישה מבוססת תפקידים, וקורא קומיקס מבוסס דפדפן מובנה המותאם לדפדוף עמודים במסך מלא בשולחנות עבודה, טאבלטים וטלפונים.
פיצ'רים עיקריים של Ubooquity
ספרים אלקטרוניים, קומיקס וקובצי PDF
ספרייה אחת המשלבת ספרים אלקטרוניים (EPUB), קומיקס (CBZ, CBR), ומסמכי PDF, כל אחד עם קוראים ומציגים מותאמים לפורמט.
קורא קומיקס בדפדפן
קורא קומיקס במסך מלא עם דפדוף עמודים, מצב כפול עמודים, זום וסימניות — נבנה במיוחד עבור קומיקס ומנגה.
פיד OPDS לאפליקציות מובייל
נקודת קצה OPDS תואמת תקנים מתממשקת עם אפליקציות קריאה ל-iOS ולאנדרואיד כמו Chunky, Marvin, Aldiko, ואחרות.
בקרת גישה מרובת משתמשים
חשבונות פר-משתמש עם הרשאות מבוססות תפקידים מאפשרים למשקי בית לשתף ספרייה, תוך שמירה על רשימות קריאה, התקדמות וגישה מותאמת אישית לכל חבר.
סריקת ספרייה אוטומטית
סורק רקע מזהה קבצים חדשים כשאתם מוסיפים אותם לנפח הספרייה, ומרענן מטא-דאטה ותמונות ממוזערות ללא התערבות ידנית.
למה להריץ את Ubooquity על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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