עד 69% הנחה עבור Ubooquity

פרוסו Ubooquity בהתקנה בלחיצה אחת.

שרת ביתי בניהול עצמי לספרים אלקטרוניים וקומיקס, עם קורא רשת נקי ופיד OPDS לאפליקציות מובייל.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו Ubooquity בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Ubooquity

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Ubooquity

Ubooquity הוא שרת ביתי חינמי וחוצה פלטפורמות עבור ספרים אלקטרוניים, קומיקס, מגזינים ו-PDF. הוא סורק את תיקיות הספרייה שלכם, מייצר תמונות ממוזערות ומטא-דאטה הניתנים לגלישה, ומגיש הכל דרך קורא רשת נקי שמטפל ב-EPUB, CBZ, CBR, PDF ועוד – בתוספת פיד OPDS עבור אפליקציות קריאה ניידות המעדיפות ממשק משתמש משלהן.

אירוח עצמי של Ubooquity על VPS שומר על ספריית הקריאה שלכם פרטית וזמינה תמיד, עם תמיכה בריבוי משתמשים, בקרת גישה מבוססת תפקידים, וקורא קומיקס מבוסס דפדפן מובנה המותאם לדפדוף עמודים במסך מלא בשולחנות עבודה, טאבלטים וטלפונים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Ubooquity

ספרים אלקטרוניים, קומיקס וקובצי PDF

ספרייה אחת המשלבת ספרים אלקטרוניים (EPUB), קומיקס (CBZ, CBR), ומסמכי PDF, כל אחד עם קוראים ומציגים מותאמים לפורמט.

קורא קומיקס בדפדפן

קורא קומיקס במסך מלא עם דפדוף עמודים, מצב כפול עמודים, זום וסימניות — נבנה במיוחד עבור קומיקס ומנגה.

פיד OPDS לאפליקציות מובייל

נקודת קצה OPDS תואמת תקנים מתממשקת עם אפליקציות קריאה ל-iOS ולאנדרואיד כמו Chunky, Marvin, Aldiko, ואחרות.

בקרת גישה מרובת משתמשים

חשבונות פר-משתמש עם הרשאות מבוססות תפקידים מאפשרים למשקי בית לשתף ספרייה, תוך שמירה על רשימות קריאה, התקדמות וגישה מותאמת אישית לכל חבר.

סריקת ספרייה אוטומטית

סורק רקע מזהה קבצים חדשים כשאתם מוסיפים אותם לנפח הספרייה, ומרענן מטא-דאטה ותמונות ממוזערות ללא התערבות ידנית.

למה להריץ את Ubooquity על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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