Ubooquity הוא שרת ביתי חינמי וחוצה פלטפורמות עבור ספרים אלקטרוניים, קומיקס, מגזינים ו-PDF. הוא סורק את תיקיות הספרייה שלכם, מייצר תמונות ממוזערות ומטא-דאטה הניתנים לגלישה, ומגיש הכל דרך קורא רשת נקי שמטפל ב-EPUB, CBZ, CBR, PDF ועוד – בתוספת פיד OPDS עבור אפליקציות קריאה ניידות המעדיפות ממשק משתמש משלהן.

אירוח עצמי של Ubooquity על VPS שומר על ספריית הקריאה שלכם פרטית וזמינה תמיד, עם תמיכה בריבוי משתמשים, בקרת גישה מבוססת תפקידים, וקורא קומיקס מבוסס דפדפן מובנה המותאם לדפדוף עמודים במסך מלא בשולחנות עבודה, טאבלטים וטלפונים.