פרוסו Homebox בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת מלאי ביתית באירוח עצמי למעקב, ארגון וניהול החפצים האישיים שלכם בפרטיות מלאה.
בחרו תוכנית VPS עבור Homebox
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Homebox
Homebox היא מערכת מלאי וארגון שנבנתה במיוחד עבור משתמשים ביתיים שרוצים להכניס סדר לחפציהם האישיים. היא מאפשרת לכם לקטלג פריטים עם תמונות, שדות מותאמים אישית ותגי מיקום, תוך מעקב אחר אחריות, תאריכי רכישה וערכים לתיעוד ביטוחי. תיוג באמצעות קודי QR מקל על זיהוי ואיתור פריטים בחדרים או בחללי אחסון שונים.
אירוח עצמי של Homebox על ה-VPS שלכם שומר על נתוני מלאי רגישים — כולל פרטים על חפצים יקרי ערך והיסטוריית רכישות — פרטיים לחלוטין, ללא דמי מנוי, ללא מגבלות אחסון, וללא סיכון ששירות צד שלישי יפסיק את הגישה לנתונים שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Homebox
תיוג קודי QR
צרו וסרקו קודי QR לזיהוי מהיר של פריטים, המפחית את זמן החיפוש באוספים גדולים ובשטחי אחסון.
מעקב אחריות
תעדו תאריכי רכישה, אחריות וקבלות עם התראות תפוגה, כך שלעולם לא תפספסו חלון תביעה.
ארגון מבוסס מיקום
הקצו פריטים לחדרים ספציפיים או לאזורי אחסון וחפשו לפי מיקום כדי למצוא כל דבר באופן מיידי.
מעקב אחר ערך וביטוח
תעד ערכי פריטים וצור דוחות לתיעוד ביטוח דירה וחישוב שווי נקי.
משקי בית מרובי משתמשים
שתפו את המלאי שלכם עם בני משפחה, והקצו הרשאות לניהול משותף של חפצי הבית.
למה להריץ את Homebox על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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