Homebox היא מערכת מלאי וארגון שנבנתה במיוחד עבור משתמשים ביתיים שרוצים להכניס סדר לחפציהם האישיים. היא מאפשרת לכם לקטלג פריטים עם תמונות, שדות מותאמים אישית ותגי מיקום, תוך מעקב אחר אחריות, תאריכי רכישה וערכים לתיעוד ביטוחי. תיוג באמצעות קודי QR מקל על זיהוי ואיתור פריטים בחדרים או בחללי אחסון שונים.

אירוח עצמי של Homebox על ה-VPS שלכם שומר על נתוני מלאי רגישים — כולל פרטים על חפצים יקרי ערך והיסטוריית רכישות — פרטיים לחלוטין, ללא דמי מנוי, ללא מגבלות אחסון, וללא סיכון ששירות צד שלישי יפסיק את הגישה לנתונים שלכם.