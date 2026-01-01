התקינו Plex בלחיצה אחת.
שרת המדיה הפופולרי ביותר בעולם באירוח עצמי, להזרמת סרטים, תוכניות טלוויזיה, מוזיקה ותמונות לכל מכשיר.
בחרו תוכנית VPS עבור Plex
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Plex
Plex הופכת את אוסף המדיה האישי שלכם לשירות סטרימינג מלוטש שמתחרה ב-Netflix או ב-Spotify. היא מאחזרת אוטומטית כרזות, תיאורים, פרטי שחקנים ודירוגים עבור הסרטים, תוכניות הטלוויזיה והמוזיקה שלכם – והופכת קבצים גולמיים לספרייה מאורגנת להפליא הנגישה מכל מכשיר או מיקום.
אירוח עצמי של Plex ב-VPS שלכם מעניק לכם זמינות 24/7 ללא תלות בזמן פעולת האינטרנט הביתי, מעבד ייעודי (CPU) לטרנסקודינג חלק של מספר זרמים בו-זמניים, ורוחב פס העלאה ברמת ארגון כך שגישה מרחוק לעולם לא נתקעת בטעינה – אפילו בתוכן 4K.
פיצ'רים עיקריים של Plex
תמיכה אוניברסלית בהתקנים
אפליקציות מקוריות עבור iOS, אנדרואיד, Roku, Apple TV, Fire TV, טלוויזיות חכמות, קונסולות משחקים ודפדפני אינטרנט מבטיחות שהספרייה שלכם נגישה מכל מסך שבבעלותכם.
מטא נתונים אוטומטיים
Plex שולף אמנות פוסטרים, דירוגים, מידע על שחקנים ותיאורים מ-TMDb, TVDb ו-MusicBrainz באופן אוטומטי, והופך קבצים גולמיים לאוסף מקוטלג באופן מקצועי.
טרנסקודינג חומרה
האצת **Intel Quick Sync**, **NVIDIA NVENC** ו-**AMD AMF** ממירה וידאו בזמן אמת, כך שכל מכשיר יכול להפעיל כל פורמט ללא חציצה או איבוד איכות.
טלוויזיה בשידור חי ו-DVR
חברו את Plex עם טיונר תואם כדי להקליט שידורים דרך האוויר, וצרו מכשיר DVR אישי שמחליף את הכבלים בערוצים מקומיים בחינם וצפייה בשידור מושהה.
חשבונות משתמשים מנוהלים
צרו פרופילים נפרדים לכל בן משפחה עם היסטוריית צפייה אישית, בקרת הורים ומסנני דירוג תוכן — הכל מנוהל מפאנל ניהול אחד.
למה להריץ את Plex על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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