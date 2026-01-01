Plex הופכת את אוסף המדיה האישי שלכם לשירות סטרימינג מלוטש שמתחרה ב-Netflix או ב-Spotify. היא מאחזרת אוטומטית כרזות, תיאורים, פרטי שחקנים ודירוגים עבור הסרטים, תוכניות הטלוויזיה והמוזיקה שלכם – והופכת קבצים גולמיים לספרייה מאורגנת להפליא הנגישה מכל מכשיר או מיקום.

אירוח עצמי של Plex ב-VPS שלכם מעניק לכם זמינות 24/7 ללא תלות בזמן פעולת האינטרנט הביתי, מעבד ייעודי (CPU) לטרנסקודינג חלק של מספר זרמים בו-זמניים, ורוחב פס העלאה ברמת ארגון כך שגישה מרחוק לעולם לא נתקעת בטעינה – אפילו בתוכן 4K.