התקינו את CloudBeaver בלחיצה אחת.
כלי לניהול מסדי נתונים מבוסס אינטרנט שנבנה על ידי צוות DBeaver, התומך ב-PostgreSQL, MySQL, MongoDB, ועוד עשרות רבות.
בחרו תוכנית VPS עבור CloudBeaver
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם CloudBeaver
CloudBeaver היא אפליקציית ניהול מסדי נתונים מבוססת ווב, שפותחה על ידי הצוות שמאחורי לקוח הדסקטופ הפופולרי DBeaver. היא מביאה ניהול מסדי נתונים ברמה מקצועית לכל דפדפן, ומאפשרת לצוותים לבצע שאילתות, להציג נתונים ולנהל מערכות מסדי נתונים מרובות מממשק אחד, מבלי להתקין תוכנת דסקטופ על כל מכונה.
אירוח עצמי של CloudBeaver על ה-VPS שלכם שומר את פרטי הכניסה למסדי הנתונים ואת תוצאות השאילתות בתוך הרשת שלכם. אתם נמנעים מחשיפת מסדי נתונים בודדים לאינטרנט הציבורי, ובמקביל מעניקים לצוות שלכם גישה מרכזית ומבוקרת תפקידים למסדי הנתונים שהם צריכים — מכל מכשיר, מכל מיקום.
פיצ'רים עיקריים של CloudBeaver
תמיכה במסדי נתונים מרובים
התחברו ל-PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server, ורבים אחרים מממשק אחיד אחד.
בונה שאילתות חזותי
בנו שאילתות מורכבות באמצעות ממשק גרירה ושחרור, הפחיתו שגיאות והורידו את החסם למשתמשים פחות מנוסים.
בקרת גישה מבוססת תפקידים
נהלו הרשאות משתמשים ברמת החיבור כך שחברי צוות יראו רק את מסדי הנתונים שאליהם הם מורשים לגשת.
עורך SQL מתקדם
עורך עשיר בתכונות עם הדגשת תחביר, השלמה אוטומטית והיסטוריית שאילתות לעבודה יעילה עם מסדי נתונים ביום-יום.
הדמיית נתונים
הצג תוצאות שאילתה כגרפים ותרשימים ישירות בדפדפן מבלי לייצא לכלי BI נפרד.
למה להריץ את CloudBeaver על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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