CloudBeaver היא אפליקציית ניהול מסדי נתונים מבוססת ווב, שפותחה על ידי הצוות שמאחורי לקוח הדסקטופ הפופולרי DBeaver. היא מביאה ניהול מסדי נתונים ברמה מקצועית לכל דפדפן, ומאפשרת לצוותים לבצע שאילתות, להציג נתונים ולנהל מערכות מסדי נתונים מרובות מממשק אחד, מבלי להתקין תוכנת דסקטופ על כל מכונה.

אירוח עצמי של CloudBeaver על ה-VPS שלכם שומר את פרטי הכניסה למסדי הנתונים ואת תוצאות השאילתות בתוך הרשת שלכם. אתם נמנעים מחשיפת מסדי נתונים בודדים לאינטרנט הציבורי, ובמקביל מעניקים לצוות שלכם גישה מרכזית ומבוקרת תפקידים למסדי הנתונים שהם צריכים — מכל מכשיר, מכל מיקום.