התקינו ClassicPress בהתקנה בלחיצה אחת.
פורק וורדפרס ששומר על חווית העורך הקלאסי עם יציבות משופרת וללא המורכבות של גוטנברג.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ClassicPress
ClassicPress הוא פורק קהילתי של WordPress ששומר על עורך ה-TinyMCE הקלאסי המוכר, תוך הסרת עורך הבלוקים Gutenberg ואת תקורת הביצועים שהוא מציג. הוא שומר על תאימות לרוב ערכות הנושא והתוספים הקיימים של WordPress, מה שהופך אותו לנתיב הגירה פשוט עבור אתרים ומפתחים המעדיפים התנהגות CMS צפויה ויציבה על פני שינויי ממשק מתמידים.
אירוח עצמי של ClassicPress על ה-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על תצורת PHP, כוונון מסדי נתונים ותזמון עדכונים — ומבטל את המגבלות של אחסון WordPress מנוהל תוך שמירה על אקוסיסטם ה-WordPress שאתם כבר מכירים.
פיצ'רים עיקריים של ClassicPress
Classic Editor נשמר
שומר על עורך TinyMCE שמשתמשי WordPress מכירים, כך שיוצרי תוכן יוכלו לעבוד באופן פרודוקטיבי מבלי ללמוד ממשק חדש מבוסס בלוקים.
תאימות תוסף WordPress
עובד עם אלפי תוספים ועיצובים קיימים של WordPress, כך שאתם יכולים להעביר את האתר שלכם מבלי לבנות אותו מחדש או להחליף את ערכת הכלים הקיימת שלכם.
מחזורי עדכון יציבים
התמקדות בתמיכה ארוכת טווח משמעותה שעדכונים צפויים ותואמים לאחור, ומפחיתה את הסיכון שתוספים יישברו לאחר שדרוג ליבה.
ביצועים משופרים
הסרת תקורה של JavaScript מ-Gutenberg מביאה לטעינת דפים מהירה יותר ולשימוש נמוך יותר במשאבי שרת בהשוואה להתקנות WordPress מודרניות מקבילות.
שליטה מלאה בהתאמה אישית
סוגי פוסטים מותאמים אישית, ניהול תפקידים ותמיכה בערכות נושא צאצא מעניקים למפתחים את אותה גמישות כמו WordPress, עם בסיס יציב יותר מתחתיו.
למה להריץ את ClassicPress על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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