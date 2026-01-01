ClassicPress הוא פורק קהילתי של WordPress ששומר על עורך ה-TinyMCE הקלאסי המוכר, תוך הסרת עורך הבלוקים Gutenberg ואת תקורת הביצועים שהוא מציג. הוא שומר על תאימות לרוב ערכות הנושא והתוספים הקיימים של WordPress, מה שהופך אותו לנתיב הגירה פשוט עבור אתרים ומפתחים המעדיפים התנהגות CMS צפויה ויציבה על פני שינויי ממשק מתמידים.

אירוח עצמי של ClassicPress על ה-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על תצורת PHP, כוונון מסדי נתונים ותזמון עדכונים — ומבטל את המגבלות של אחסון WordPress מנוהל תוך שמירה על אקוסיסטם ה-WordPress שאתם כבר מכירים.