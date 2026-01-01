Castopod היא פלטפורמת אחסון פודקאסטים מקיפה בקוד פתוח, שנבנתה עבור יוצרים שרוצים יכולות פרסום מקצועיות מבלי להסתמך על שירותי אחסון של צד שלישי. היא מטפלת בניהול פרקים, יצירת פיד RSS אוטומטית להפצה לכל הפלטפורמות הגדולות, ניתוח מאזינים מפורט ושילוב ActivityPub לרשתות חברתיות מבוזרות – הכל בחבילה אחת באירוח עצמי.

אירוח הפודקאסט שלכם ב-VPS משלכם אומר שאתם הבעלים של נתוני הקהל שלכם, נמנעים מדמי רוחב פס לפי הורדה, ושומרים על שליטה מלאה בהפצת התוכן ובמונטיזציה שלכם ללא נעילת פלטפורמה.