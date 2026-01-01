התקינו Mastodon בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת מיקרו-בלוגינג מאוחדת, באירוח עצמי, שמתחברת לרשת גלובלית של שרתים בבעלות עצמאית.
בחרו תוכנית VPS עבור Mastodon
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Mastodon
Mastodon היא הרשת החברתית הפדרטיבית המובילה בקוד פתוח — הפרויקט הגדול ביותר ב-ActivityPub fediverse, עם אלפי מופעים המופעלים באופן עצמאי ועשרות מיליוני משתמשים ברחבי העולם. היא נראית ומרגישה כמו פלטפורמת מיקרו-בלוגינג מוכרת, אך כל שרת נמצא בבעלות, מנוהל ומופעל על ידי מישהו אחר, ומשתמשים בכל שרת יכולים לעקוב ולשוחח עם משתמשים בכל שרת אחר.
הפעלת מופע Mastodon משלכם על VPS מעניקה לכם בית קבוע ב-fediverse — כזה שאתם שולטים בו באופן מלא. אתם קובעים את הכללים, בוחרים מי יכול להירשם, מחליטים מי מתאגד עם מי, ובעלי הנתונים, ללא פרסומות, ללא ציר זמן אלגוריתמי, וללא פלטפורמת צד שלישי שיכולה לשנות את התנאים מחר.
פיצ'רים עיקריים של Mastodon
פדרציית ActivityPub
תומך בתקן W3C ActivityPub, כך שהמופע שלך מתממשק עם כל שרת Mastodon אחר, Pleroma, Misskey, ועם הפדיברס הרחב יותר.
ציר זמן כרונולוגי
פוסטים מופיעים בסדר שבו נשלחו — ללא דירוג אלגוריתמי, ללא מודעות מומלצות, ללא פיד שסודר מחדש ומתחרה על מעורבות.
ניהול ברמת שרת
כללי קהילה המוגדרים על ידי הבעלים, אזהרות תוכן, וחסימות ברמת המופע מאפשרים לכם לטפח קהילה עם הטון שאתם רוצים.
עורך פוסטים עשירים
עד 500 תווים לפוסט (ניתן להגדרה), סקרים, קבצי מדיה מצורפים, אזהרות תוכן, טקסט חלופי, ונראות הניתנת להתאמה אישית לכל פוסט.
API פתוח ולקוחות
ממשקי API בשלים של REST והזרמה מניעים מערכת אקולוגית רחבה של לקוחות ניידים ודסקטופ, כולל את אפליקציות Mastodon הרשמיות ל-iOS ול-Android.
למה להריץ את Mastodon על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.