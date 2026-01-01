Mastodon היא הרשת החברתית הפדרטיבית המובילה בקוד פתוח — הפרויקט הגדול ביותר ב-ActivityPub fediverse, עם אלפי מופעים המופעלים באופן עצמאי ועשרות מיליוני משתמשים ברחבי העולם. היא נראית ומרגישה כמו פלטפורמת מיקרו-בלוגינג מוכרת, אך כל שרת נמצא בבעלות, מנוהל ומופעל על ידי מישהו אחר, ומשתמשים בכל שרת יכולים לעקוב ולשוחח עם משתמשים בכל שרת אחר.

הפעלת מופע Mastodon משלכם על VPS מעניקה לכם בית קבוע ב-fediverse — כזה שאתם שולטים בו באופן מלא. אתם קובעים את הכללים, בוחרים מי יכול להירשם, מחליטים מי מתאגד עם מי, ובעלי הנתונים, ללא פרסומות, ללא ציר זמן אלגוריתמי, וללא פלטפורמת צד שלישי שיכולה לשנות את התנאים מחר.