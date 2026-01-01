התקינו Node-RED בלחיצה אחת.
כלי תכנות ויזואלי low-code לחיבור התקני IoT, ממשקי API ושירותים מקוונים.
בחרו תוכנית VPS עבור Node-RED
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Node-RED
Node-RED הוא כלי תכנות ויזואלי מבוסס זרימה הבנוי על Node.js, המאפשר לכם לחבר יחד חומרה, ממשקי API ושירותים מקוונים באמצעות עורך גרור ושחרר מבוסס דפדפן. פותח במקור על ידי IBM ומתוחזק כעת על ידי OpenJS Foundation, הוא מפשט בניית תהליכי עבודה של אוטומציה ללא כתיבת קוד מורכב — חברו nodes על קנבס ופרוסו תוך שניות.
אירוח עצמי של Node-RED על VPS משלכם נותן לכם שליטה מלאה על ה-flows שלכם ועל הנתונים הרגישים שהם מעבדים, ללא מגבלות שימוש, ללא הגבלת קצב וללא תלות בפלטפורמת ענן. בין אם אתם מבצעים אוטומציה של חיישני IoT, משלבים שירותים עסקיים או מתאמים pipelines של API, Node-RED מספק סביבת ריצה גמישה וניתנת להרחבה הפועלת בכל מקום שתצטרכו אותה.
פיצ'רים עיקריים של Node-RED
עורך זרימה חזותית
עורך גרירה ושחרור מבוסס דפדפן מאפשר לכם לבנות ולפרוס אינטגרציות מורכבות ללא כתיבת קוד, מה שהופך אוטומציה לנגישה לכולם.
4,000+ צמתי קהילה
התקינו צמתים עבור MQTT, HTTP, מסדי נתונים, ממשקי API בענן, ו-מאות שירותים אחרים ישירות ממנהל הפלטות המובנה.
IoT ו-MQTT מובנה
תמיכה מהשורה הראשונה ב-MQTT, Modbus ופרוטוקולי IoT אחרים הופכת את Node-RED לפלטפורמה הסטנדרטית לבית חכם ולאוטומציה תעשייתית.
צמתי פונקציה JavaScript
כתבו JavaScript מותאם אישית בתוך זרימות עבודה כדי לטפל בטרנספורמציות נתונים מורכבות ובלוגיקה עסקית מבלי לעזוב את העורך החזותי.
שיתוף זרימה וספרייה
ייצאו זרימות כ-JSON וייבאו זרימות מוכנות מראש מספריית הקהילה של Node-RED כדי להתחיל עם אינטגרציות נפוצות באופן מיידי.
למה להריץ את Node-RED על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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