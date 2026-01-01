Node-RED הוא כלי תכנות ויזואלי מבוסס זרימה הבנוי על Node.js, המאפשר לכם לחבר יחד חומרה, ממשקי API ושירותים מקוונים באמצעות עורך גרור ושחרר מבוסס דפדפן. פותח במקור על ידי IBM ומתוחזק כעת על ידי OpenJS Foundation, הוא מפשט בניית תהליכי עבודה של אוטומציה ללא כתיבת קוד מורכב — חברו nodes על קנבס ופרוסו תוך שניות.

אירוח עצמי של Node-RED על VPS משלכם נותן לכם שליטה מלאה על ה-flows שלכם ועל הנתונים הרגישים שהם מעבדים, ללא מגבלות שימוש, ללא הגבלת קצב וללא תלות בפלטפורמת ענן. בין אם אתם מבצעים אוטומציה של חיישני IoT, משלבים שירותים עסקיים או מתאמים pipelines של API, Node-RED מספק סביבת ריצה גמישה וניתנת להרחבה הפועלת בכל מקום שתצטרכו אותה.