Picsur היא פלטפורמת אחסון תמונות קלת משקל, באירוח עצמי, שתוכננה עבור יחידים וצוותים שרוצים שליטה מלאה על תשתית שיתוף התמונות שלהם. העלו תמונות, קבלו קישורים מיידיים לשיתוף וקבעו זמני תפוגה — הכל מבלי להסתמך על שירותי צד שלישי הדוחסים תוכן, מציגים מודעות או מוחקים קבצים ללא אזהרה.

מגובה על ידי PostgreSQL לאחסון מטא-נתונים אמין, Picsur תומכת ב-PNG, JPEG, GIF, WebP ו-AVIF עם המרת פורמטים ואופטימיזציה אוטומטית. ה-REST API שלה מקל לשלב העלאות תמונות תכנותיות לכלים ותהליכי עבודה קיימים ב-VPS שלכם.