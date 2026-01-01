פרוסו Picsur בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת אחסון תמונות באירוח עצמי עם קישורי שיתוף מיידיים, המרת פורמטים ובקרות תפוגה — ללא פרסומות, ללא מעקב.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Picsur
Picsur היא פלטפורמת אחסון תמונות קלת משקל, באירוח עצמי, שתוכננה עבור יחידים וצוותים שרוצים שליטה מלאה על תשתית שיתוף התמונות שלהם. העלו תמונות, קבלו קישורים מיידיים לשיתוף וקבעו זמני תפוגה — הכל מבלי להסתמך על שירותי צד שלישי הדוחסים תוכן, מציגים מודעות או מוחקים קבצים ללא אזהרה.
מגובה על ידי PostgreSQL לאחסון מטא-נתונים אמין, Picsur תומכת ב-PNG, JPEG, GIF, WebP ו-AVIF עם המרת פורמטים ואופטימיזציה אוטומטית. ה-REST API שלה מקל לשלב העלאות תמונות תכנותיות לכלים ותהליכי עבודה קיימים ב-VPS שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Picsur
קישורים מיידיים לשיתוף
העלו תמונה וקבלו מיד קישור נקי וישיר שמוכן להדבקה בתוך צ'אטים, מסמכים או מיילים.
המרת פורמט
ממיר ומייעל תמונות באופן אוטומטי בין פורמטים PNG, JPEG, GIF, WebP ו-AVIF לאספקה יעילה באינטרנט.
בקרות תפוגה
קבעו זמני תפוגה הניתנים להגדרה על תמונות משותפות, כך שקישורים יפסיקו לפעול באופן אוטומטי לאחר תקופה נבחרת לצורך שיתוף זמני מאובטח.
ניהול רב-משתמשים
בקרות אדמין וחשבונות משתמשים מאפשרים לכם לנהל גישה, מכסות אחסון והרשאות ברחבי צוות או ארגון.
REST API
ממשק API תכנותי להעלאה וניהול משלב את Picsur עם צינורות CI/CD, כלי צילום מסך ותהליכי עבודה אוטומטיים אחרים.
למה להריץ את Picsur על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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