Uptrace היא פלטפורמת ניטור ביצועי יישומים (APM) בקוד פתוח, המאחדת עקבות מבוזרות, מדדים ויומנים מיישומים המצוידים ב-OpenTelemetry בממשק יחיד. בנויה על ClickHouse לאחסון טלמטריה בתפוקה גבוהה ועל PostgreSQL למטא-דאטה, היא מספקת את יכולות הניטור של Datadog ו-New Relic ללא עמלות רישוי לכל מארח או חששות לגבי מיקום נתונים.

אירוח עצמי של Uptrace על ה-VPS שלכם שומר את כל נתוני הטלמטריה בתשתית שלכם ללא תמחור לכל span או לכל יומן. כל יישום המצויד ב-OpenTelemetry SDKs – ב-Go, Python, Node.js, Java, .NET ועוד – יכול לשלוח נתונים ישירות דרך OTLP ללא צורך בתצורה נוספת.