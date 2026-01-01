התקינו את Uptrace בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת APM בקוד פתוח עבור מעקבים מבוזרים, מדדים ויומנים, בנויה באופן טבעי על OpenTelemetry.
בחרו תוכנית VPS עבור Uptrace
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Uptrace
Uptrace היא פלטפורמת ניטור ביצועי יישומים (APM) בקוד פתוח, המאחדת עקבות מבוזרות, מדדים ויומנים מיישומים המצוידים ב-OpenTelemetry בממשק יחיד. בנויה על ClickHouse לאחסון טלמטריה בתפוקה גבוהה ועל PostgreSQL למטא-דאטה, היא מספקת את יכולות הניטור של Datadog ו-New Relic ללא עמלות רישוי לכל מארח או חששות לגבי מיקום נתונים.
אירוח עצמי של Uptrace על ה-VPS שלכם שומר את כל נתוני הטלמטריה בתשתית שלכם ללא תמחור לכל span או לכל יומן. כל יישום המצויד ב-OpenTelemetry SDKs – ב-Go, Python, Node.js, Java, .NET ועוד – יכול לשלוח נתונים ישירות דרך OTLP ללא צורך בתצורה נוספת.
פיצ'רים עיקריים של Uptrace
מעקב מבוזר
דמיינו זרימות בקשות בין מיקרו-שירותים עם פרטי טווח מלאים, גרפי להבה ומפות תלות שירותים כדי לאתר צווארי בקבוק של חביון.
מדדים ו-לוחות מחוונים
מנוע מדדים תואם PromQL עם 50+ לוחות מחוונים מובנים מראש עבור פריימוורקים, מסדי נתונים ורכיבי תשתית פופולריים.
חיפוש יומן מרכזי
קליטה וחיפוש טקסט מלא של לוגים מובנים, לצד טרייסים ומדדים מתואמים, בממשק שאילתות אחיד.
התראות ו-הודעות
הגדירו התראות מבוססות סף או חריגות עם ניתוב לדוא"ל, Slack, PagerDuty, או לנקודות קצה מותאמות אישית של Webhook.
קליטה מובנית OTLP
קבלת טלמטריה מכל OpenTelemetry SDK באמצעות gRPC או HTTP ללא מתאמים מותאמים אישית, אספנים או סוכנים קנייניים.
למה להריץ את Uptrace על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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