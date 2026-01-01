התקנת Apache Zeppelin בלחיצה אחת.
מחברת מבוססת אינטרנט לניתוח נתונים אינטראקטיבי עם Spark, SQL, Scala, Python ו-R בסביבת עבודה שיתופית אחת.
בחרו תוכנית VPS עבור Apache Zeppelin
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Apache Zeppelin
Apache Zeppelin היא מחברת אינטרנט בקוד פתוח שנבנתה עבור ניתוח נתונים אינטראקטיבי בקנה מידה גדול במנועים כמו Apache Spark, Flink ו-Hive. בניגוד למחברות בשפה אחת, Zeppelin משתמש ב-ארכיטקטורת מפרש ניתנת לחיבור המאפשרת לפתק יחיד לערבב פסקאות Scala, SQL, Python, R ו-shell מול נתונים משותפים, כאשר התוצאות מועברות בין שפות באמצעות פורמט טבלה מובנה.
אירוח עצמי של Zeppelin על VPS שומר על מחברות, חיבורי מערכי נתונים ואישורי מפרש בתוך הסביבה שלכם, מסיר תמחור לפי משתמש של שירותי מחברות מנוהלים, ומעניק לכם שליטה מלאה על תצורת Spark, זיכרון JVM וניהול תלויות.
פיצ'רים עיקריים של Apache Zeppelin
פסקאות רב-לשוניות
שלבו Scala, SQL, Python, R, Markdown ו-shell בתוך פתק יחיד באמצעות מפרשי Zeppelin, כאשר התוצאות משותפות בין השפות.
אינטגרציה מובנית של Spark
התחברו ל-Apache Spark מחוץ לקופסה לעיבוד נתונים מבוזר, ללמידת מכונה ולעומסי עבודה של סטרימינג ללא חיווט ידני.
הדמיות מובנות
הפכו כל תוצאת SQL או DataFrame לגרפי עמודות, קווים, עוגה, פיזור או טבלאות ציר, ללא קוד שרטוט ועם קלט טפסים דינמי.
מערכת אקולוגית של מפרש
שאילתה בבסיסי נתונים JDBC, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch, ומערכות רבות אחרות דרך מפרשים ניתנים לחיבור המוגדרים לכל הערה.
מחברות שיתופיות
שתפו הערות בזמן אמת באמצעות URL, הטמיעו אותן בלוחות מחוונים, ותזמנו אותן עם מפעיל ה-cron המובנה לדיווח אוטומטי.
למה להריץ את Apache Zeppelin על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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