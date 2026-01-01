Apache Zeppelin היא מחברת אינטרנט בקוד פתוח שנבנתה עבור ניתוח נתונים אינטראקטיבי בקנה מידה גדול במנועים כמו Apache Spark, Flink ו-Hive. בניגוד למחברות בשפה אחת, Zeppelin משתמש ב-ארכיטקטורת מפרש ניתנת לחיבור המאפשרת לפתק יחיד לערבב פסקאות Scala, SQL, Python, R ו-shell מול נתונים משותפים, כאשר התוצאות מועברות בין שפות באמצעות פורמט טבלה מובנה.

אירוח עצמי של Zeppelin על VPS שומר על מחברות, חיבורי מערכי נתונים ואישורי מפרש בתוך הסביבה שלכם, מסיר תמחור לפי משתמש של שירותי מחברות מנוהלים, ומעניק לכם שליטה מלאה על תצורת Spark, זיכרון JVM וניהול תלויות.