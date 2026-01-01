התקינו את Syncthing בהתקנה בלחיצה אחת.
סנכרון קבצים עמית לעמית בקוד פתוח ששומר על הנתונים שלכם פרטיים ומוצפנים בכל המכשירים.
בחרו תוכנית VPS עבור Syncthing
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Syncthing
Syncthing הוא כלי מבוזר לסנכרון קבצים שמסנכרן קבצים באופן רציף בין המכשירים שלכם ללא שרת מרכזי כלשהו. כל הנתונים נשארים על המכשירים שלכם ומועברים עם הצפנת TLS ו-perfect forward secrecy — ללא מתווך ענן, ללא צורך בחשבון.
אירוח עצמי של Syncthing על VPS יוצר צומת סנכרון קבוע שנשאר מקוון 24 שעות ביממה, ומבטיח שכל המכשירים שלכם יישארו מעודכנים גם כשחלקם אינם מקוונים. עם תמיכה בגרסאות תיקיות, טיפול בקונפליקטים ולקוחות חוצי פלטפורמות, Syncthing הוא האלטרנטיבה ששמה את הפרטיות בראש סדר העדיפויות ל-Dropbox ול-Google Drive.
פיצ'רים עיקריים של Syncthing
אין שרת מרכזי
קבצים מסתנכרנים ישירות בין המכשירים שלכם ללא אחסון ענן של צד שלישי, ושומרים על הנתונים שלכם בשליטתכם המלאה.
הצפנה מקצה לקצה
כל ההעברות משתמשות ב-TLS עם סודיות מושלמת קדימה, מה שמבטיח שהקבצים שלכם לא ניתנים ליירוט או לקריאה על ידי אף אחד אחר.
מצבי תיקיות גמישים
הגדירו תיקיות לשליחה בלבד, לקבלה בלבד, או דו-כיווניות כדי לשלוט בדיוק באופן שבו נתונים זורמים בין מכשירים.
ניהול גרסאות קבצים
שמרו גרסאות היסטוריות של קבצים ששונו או נמחקו עם מדיניות שמירה הניתנת להגדרה כדי לשחזר משינויים מקריים.
לקוחות חוצי פלטפורמות
לקוחות מקוריים עבור Linux, Windows, macOS ו-Android שומרים על סנכרון בכל מכשיר מצומת VPS יחיד וקבוע.
למה להריץ את Syncthing על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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