Syncthing הוא כלי מבוזר לסנכרון קבצים שמסנכרן קבצים באופן רציף בין המכשירים שלכם ללא שרת מרכזי כלשהו. כל הנתונים נשארים על המכשירים שלכם ומועברים עם הצפנת TLS ו-perfect forward secrecy — ללא מתווך ענן, ללא צורך בחשבון.

אירוח עצמי של Syncthing על VPS יוצר צומת סנכרון קבוע שנשאר מקוון 24 שעות ביממה, ומבטיח שכל המכשירים שלכם יישארו מעודכנים גם כשחלקם אינם מקוונים. עם תמיכה בגרסאות תיקיות, טיפול בקונפליקטים ולקוחות חוצי פלטפורמות, Syncthing הוא האלטרנטיבה ששמה את הפרטיות בראש סדר העדיפויות ל-Dropbox ול-Google Drive.