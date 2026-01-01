פרוסו Fleet בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול מכשירים בקוד פתוח לביצוע שאילתות, ניטור ואבטחת נקודות קצה במערכות macOS, Windows, Linux ו-ChromeOS.
בחרו תוכנית VPS עבור Fleet
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Fleet
Fleet היא פלטפורמת ניהול מכשירים בקוד פתוח הבנויה על osquery, המעניקה לצוותי אבטחה ו-IT גישה דמוית SQL בזמן אמת לכל נקודת קצה רשומה. בניגוד לכלי MDM מסורתיים או כלים מבוססי סוכן, Fleet יכולה לענות באופן מיידי על שאלות לגבי מצב המכשיר – תוכנות מותקנות, תהליכים פועלים, חיבורי רשת פתוחים, משתמשים מחוברים – מלוח מחוונים מבוסס ווב או מ-API, במקום להמתין לחלונות איסוף מתוזמנים.
אירוח עצמי של Fleet על גבי VPS משלך שומר את כל טלמטריית נקודות הקצה על תשתית שבשליטתך, ללא עמלות לכל מכשיר וללא שליחת נתונים ל-SaaS חיצוני. מופע Fleet יחיד יכול לנהל מאות עד אלפי מכשירים על פני macOS, Windows, Linux ו-ChromeOS מממשק אחיד אחד.
פיצ'רים עיקריים של Fleet
שאילתות נקודות קצה בזמן אמת
הריצו שאילתות SQL על כל מכשיר רשום בזמן אמת כדי לענות על שאלות אבטחה ו-IT מבלי להמתין לסריקות מתוזמנות.
ניהול פגיעות
Fleet מתאימה באופן רציף גרסאות תוכנה מותקנות למאגרי נתונים של CVE ומציגה חבילות פגיעות בכל מכשיר רשום.
חוצה פלטפורמות MDM
רשמו ונהלו מכשירי macOS ו-Windows באמצעות פרופילי MDM מקומיים מבלי לפרוס שרת MDM נפרד.
אכיפת מדיניות
הגדירו את מצב המכשיר הצפוי כמדיניות ועקבו אחר אילו נקודות קצה תואמות ואילו דורשות תיקון מלוח מחוונים מרכזי.
תצורת GitOps
נהלו שאילתות, מדיניות ותצורות סוכן כקוד ב-Git, כך ששינויים יהיו מנוהלים בגרסאות וניתנים לביקורת.
REST API ו-CLI
אוטומציה של הרשמה, תזמון שאילתות ודיווח באמצעות REST API מלא או כלי שורת הפקודה fleetctl.
למה להריץ את Fleet על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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