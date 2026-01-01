Fleet היא פלטפורמת ניהול מכשירים בקוד פתוח הבנויה על osquery, המעניקה לצוותי אבטחה ו-IT גישה דמוית SQL בזמן אמת לכל נקודת קצה רשומה. בניגוד לכלי MDM מסורתיים או כלים מבוססי סוכן, Fleet יכולה לענות באופן מיידי על שאלות לגבי מצב המכשיר – תוכנות מותקנות, תהליכים פועלים, חיבורי רשת פתוחים, משתמשים מחוברים – מלוח מחוונים מבוסס ווב או מ-API, במקום להמתין לחלונות איסוף מתוזמנים.

אירוח עצמי של Fleet על גבי VPS משלך שומר את כל טלמטריית נקודות הקצה על תשתית שבשליטתך, ללא עמלות לכל מכשיר וללא שליחת נתונים ל-SaaS חיצוני. מופע Fleet יחיד יכול לנהל מאות עד אלפי מכשירים על פני macOS, Windows, Linux ו-ChromeOS מממשק אחיד אחד.