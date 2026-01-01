התקינו MistServer בלחיצה אחת.
ערכת כלים למדיה עשירה בתכונות, בקוד פתוח, לפיתוח והפצה של יישומי הזרמת אינטרנט יציבים בהיקף רחב.
בחרו תוכנית VPS עבור MistServer
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם MistServer
MistServer היא ערכת כלים לקוד פתוח, עשירה בתכונות, לסטרימינג של מדיה, המיועדת לבניית יישומי סטרימינג באינטרנט. היא תומכת במגוון רחב של פרוטוקולי קלט ופלט — כולל RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT ו-RTSP — המאפשרת לכם לקלוט, לעבד ולספק מדיה לכל נגן או מכשיר. ממשק משתמש אינטרנטי מובנה בפורט 4242 מספק תצורת שרת מלאה, ניהול זרמים וניטור בזמן אמת ללא כלים נוספים.
מיועדת למפתחים הבונים יישומי סטרימינג OTT (Over-the-Top), MistServer היא קלת משקל, מודולרית וחופשית לשימוש לכל מטרה, כולל מסחרית. אירוח עצמי ב-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על תשתית הסטרימינג שלכם ללא עמלות לפי צופה או תלות בצד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של MistServer
תמיכה בריבוי פרוטוקולים
קליטה והעברת זרמים באמצעות RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT, ו-RTSP משרת יחיד ללא הגדרת תוספים.
תצורה מבוססת אינטרנט
הגדירו זרמים, נהלו קלטים ו-נטרו ביצועי שרת מממשק האינטרנט המובנה ללא גישת שורת פקודה.
סטרימינג בשיהוי נמוך
אפשרויות פלט SRT ו-WebRTC מאפשרות הזרמה עם השהיה של פחות משנייה לאירועים חיים ויישומים אינטראקטיביים.
אפליקציית OTT מוכנה
נבנה עבור מפתחים הבונים פלטפורמות סטרימינג OTT, MistServer מטפל בשכבת אספקת המדיה כדי שתוכלו להתמקד באפליקציה שלכם.
ארכיטקטורה מודולרית
הסירו בינאריים של פרוטוקולים שאינם בשימוש כדי להפחית את טביעת הרגל של השרת, תוך שמירה רק על פרוטוקולי הזרמה שהיישום שלכם דורש.
למה להריץ את MistServer על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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