MistServer היא ערכת כלים לקוד פתוח, עשירה בתכונות, לסטרימינג של מדיה, המיועדת לבניית יישומי סטרימינג באינטרנט. היא תומכת במגוון רחב של פרוטוקולי קלט ופלט — כולל RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT ו-RTSP — המאפשרת לכם לקלוט, לעבד ולספק מדיה לכל נגן או מכשיר. ממשק משתמש אינטרנטי מובנה בפורט 4242 מספק תצורת שרת מלאה, ניהול זרמים וניטור בזמן אמת ללא כלים נוספים.

מיועדת למפתחים הבונים יישומי סטרימינג OTT (Over-the-Top), MistServer היא קלת משקל, מודולרית וחופשית לשימוש לכל מטרה, כולל מסחרית. אירוח עצמי ב-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על תשתית הסטרימינג שלכם ללא עמלות לפי צופה או תלות בצד שלישי.