Snac2 הוא מופע ActivityPub מינימליסטי שנכתב ב-C נייד ללא תלות במסדי נתונים — כל הנתונים נשמרים כקובצי טקסט רגילים על הדיסק. מיועד ליחידים ולמופעים קטנים, הוא מתממשק עם Mastodon, Pleroma, Pixelfed, ועם הפדיברס הרחב יותר תוך כדי ריצה נוחה על מופעי VPS זעירים או מחשבי לוח יחיד.

אירוח עצמי של Snac2 מעניק לך זהות אישית בפדיברס מבלי להסתמך על מופעי צד שלישי שעלולים להיסגר, להתנתק מהפדרציה או לשנות מדיניות. ארכיטקטורת הקובץ הבינארי היחיד, היעדר מסד הנתונים, וה-API התואם ל-Mastodon הופכים את Snac2 לאחת הדרכים הקלות והתחזוקתיות ביותר להשתתף במדיה חברתית מבוזרת.