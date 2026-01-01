התקינו Snac2 בלחיצה אחת.
שרת ActivityPub מינימליסטי למשתמש יחיד, שנכתב ב-C נייד, להצטרפות ל-Fediverse עם שימוש זניח במשאבים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Snac2
Snac2 הוא מופע ActivityPub מינימליסטי שנכתב ב-C נייד ללא תלות במסדי נתונים — כל הנתונים נשמרים כקובצי טקסט רגילים על הדיסק. מיועד ליחידים ולמופעים קטנים, הוא מתממשק עם Mastodon, Pleroma, Pixelfed, ועם הפדיברס הרחב יותר תוך כדי ריצה נוחה על מופעי VPS זעירים או מחשבי לוח יחיד.
אירוח עצמי של Snac2 מעניק לך זהות אישית בפדיברס מבלי להסתמך על מופעי צד שלישי שעלולים להיסגר, להתנתק מהפדרציה או לשנות מדיניות. ארכיטקטורת הקובץ הבינארי היחיד, היעדר מסד הנתונים, וה-API התואם ל-Mastodon הופכים את Snac2 לאחת הדרכים הקלות והתחזוקתיות ביותר להשתתף במדיה חברתית מבוזרת.
פיצ'רים עיקריים של Snac2
אין צורך במסד נתונים
כל הפוסטים, העוקבים והתצורה נשמרים כקובצי טקסט רגילים על הדיסק — אין צורך להתקין, לכוונן או לגבות בנפרד את MySQL או PostgreSQL.
תאימות Mastodon API
השתמשו בלקוחות מובייל ודסקטופ קיימים של Mastodon כדי לפרסם, לדפדף בצירי זמן ולנהל התראות בלי ללמוד כלים חדשים.
פדרציית ActivityPub
עקבו וצרו אינטראקציה עם משתמשים ב-Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma, וכל שרת אחר תואם ActivityPub ב-Fediverse.
טביעת רגל משאבים זעירה
נכתב ב-C נייד כקובץ בינארי יחיד ידידותי לסטטי, Snac2 פועל בכמה מגה-בייט של זיכרון RAM ובמצב סרק בשימוש כמעט אפסי של המעבד.
תמיכה בריבוי משתמשים
אחסנו יותר מחשבון אחד באותו מופע משורת הפקודה, שימושי למשפחות או לקהילות קטנות המשתפות שרת VPS אחד.
עיצוב ממוקד פרטיות
ללא מעקב, ללא ניתוח נתונים, ללא סקריפטים של צד שלישי — ציר הזמן שלכם נשאר ב-VPS שלכם ורשימת העוקבים שלכם לעולם לא עוזבת את הדיסק שלכם.
למה להריץ את Snac2 על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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