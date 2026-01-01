FeedCraft היא תווכה (middleware) קוד פתוח ל-RSS שיושבת בין כל פיד מקור לקורא שלכם, ומשנה כל מאמר באמצעות שלבי עיבוד הניתנים להגדרה הנקראים Crafts. היא יכולה לחלץ טקסט מאמר מלא מפידים קטועים, לתרגם כותרות וגופי מאמרים באמצעות LLM תואם OpenAI, ליצור סיכומים והקדמות באמצעות AI, לסנן פוסטים פרסומיים באמצעות כללי שפה טבעית, ואף להפוך דפי HTML, ממשקי API של JSON, או תוצאות חיפוש לפידי RSS חדשים לגמרי.

אירוח עצמי של FeedCraft ב-VPS שלכם שומר כל מאמר וכל הנחיית LLM על תשתית שאתם שולטים בה, מסיר את מגבלות הקצב וזמני ההשבתה הפוגעים במופעים ציבוריים משותפים, ומאפשר לכם לכוון את עיבוד ה-AI לכל ספק — OpenAI, Gemini, מודל Ollama מקומי, או כל נקודת קצה תואמת OpenAI — שמתאים ביותר לתקציב ולכיסוי השפות שלכם.