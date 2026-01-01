פרוסו FeedCraft בלחיצה אחת.
תוכנת ביניים RSS באחסון עצמי המשתמשת ב-AI לתרגום, סיכום, סינון וניקוי כל פיד לפני שהוא מגיע לקורא שלך.
בחרו תוכנית VPS עבור FeedCraft
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם FeedCraft
FeedCraft היא תווכה (middleware) קוד פתוח ל-RSS שיושבת בין כל פיד מקור לקורא שלכם, ומשנה כל מאמר באמצעות שלבי עיבוד הניתנים להגדרה הנקראים Crafts. היא יכולה לחלץ טקסט מאמר מלא מפידים קטועים, לתרגם כותרות וגופי מאמרים באמצעות LLM תואם OpenAI, ליצור סיכומים והקדמות באמצעות AI, לסנן פוסטים פרסומיים באמצעות כללי שפה טבעית, ואף להפוך דפי HTML, ממשקי API של JSON, או תוצאות חיפוש לפידי RSS חדשים לגמרי.
אירוח עצמי של FeedCraft ב-VPS שלכם שומר כל מאמר וכל הנחיית LLM על תשתית שאתם שולטים בה, מסיר את מגבלות הקצב וזמני ההשבתה הפוגעים במופעים ציבוריים משותפים, ומאפשר לכם לכוון את עיבוד ה-AI לכל ספק — OpenAI, Gemini, מודל Ollama מקומי, או כל נקודת קצה תואמת OpenAI — שמתאים ביותר לתקציב ולכיסוי השפות שלכם.
פיצ'רים עיקריים של FeedCraft
תרגום ותקצירים ב-AI
תרגם כותרות מאמרים ותכני גוף לכל שפת יעד, וצרף סיכומים שנוצרו על ידי AI באמצעות LLM תואם OpenAI עם הנחיות מותאמות אישית לכל Craft.
חילוץ טקסט מלא
החליפו תקצירי RSS קטועים בתוכן מאמר מלא, כולל מצב fulltext-plus המעובד בדפדפן עבור אתרים המטעינים טקסט באמצעות JavaScript.
HTML/JSON/חיפוש ל-RSS
מחוללים ויזואליים מובנים הופכים דפי אינטרנט שרירותיים, תגובות JSON API (עם ייבוא curl), ותוצאות מנועי חיפוש לפידי RSS יציבים.
מצבי נייד ועגינה
הוסיפו קידומת לכל כתובת URL של פיד לעיבוד חד-פעמי, או הגדירו Recipes בשם בממשק הניהול כדי להצמיד כתובות URL קבועות של פידים שעברו טרנספורמציה, שהקורא שלכם נרשם אליהם.
AtomCraft ו-FlowCraft
שלבו פעולות אטומיות (פרוקסי, הגבלה, תרגום, סיכום, ייפוי, התעלמות מתוכן פרסומי) לתוך צינורות עבודה הניתנים לשימוש חוזר, המותאמים אישית לכל פיד מקור.
תוכנת ביניים אדישה לקורא
עובד עם FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux, או כל קורא שצורך RSS סטנדרטי, ללא צורך בתוסף או שילוב חשבון.
למה להריץ את FeedCraft על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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