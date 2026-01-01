Galaxy היא פלטפורמת ווב בקוד פתוח המאפשרת לחוקרים להריץ, לשתף ולשחזר ניתוחים ביו-רפואיים עתירי נתונים מבלי לכתוב שורת קוד אחת. בשימוש אלפי מעבדות ברחבי העולם, היא עוטפת אלפי כלי שורת פקודה מאחורי ממשק דפדפן מאוחד, כך שמדענים יכולים לבנות צינורות עבודה ביו-אינפורמטיים מורכבים, לעקוב אחר כל פרמטר, ולהריץ מחדש את אותו ניתוח בדיוק חודשים לאחר מכן.

אירוח עצמי של Galaxy על שרת VPS משלכם שומר על נתוני ריצוף רגישים, קבוצות חולים ותהליכי עבודה שלא פורסמו בשליטתכם המלאה, ללא עמלות לפי משימה וללא זמני המתנה בתור של שרת משותף. תבנית זו מספקת קונטיינר יחיד מסוג הכל-באחד עם Galaxy, PostgreSQL ו-nginx שהוגדרו מראש לפריסה מיידית של דייר יחיד.