התקינו Galaxy בלחיצה אחת.
פלטפורמת ווב בקוד פתוח לניתוחי ביו-אינפורמטיקה נגישים וניתנים לשחזור, ותהליכי עבודה מדעיים עתירי נתונים.
בחרו תוכנית VPS עבור Galaxy
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Galaxy
Galaxy היא פלטפורמת ווב בקוד פתוח המאפשרת לחוקרים להריץ, לשתף ולשחזר ניתוחים ביו-רפואיים עתירי נתונים מבלי לכתוב שורת קוד אחת. בשימוש אלפי מעבדות ברחבי העולם, היא עוטפת אלפי כלי שורת פקודה מאחורי ממשק דפדפן מאוחד, כך שמדענים יכולים לבנות צינורות עבודה ביו-אינפורמטיים מורכבים, לעקוב אחר כל פרמטר, ולהריץ מחדש את אותו ניתוח בדיוק חודשים לאחר מכן.
אירוח עצמי של Galaxy על שרת VPS משלכם שומר על נתוני ריצוף רגישים, קבוצות חולים ותהליכי עבודה שלא פורסמו בשליטתכם המלאה, ללא עמלות לפי משימה וללא זמני המתנה בתור של שרת משותף. תבנית זו מספקת קונטיינר יחיד מסוג הכל-באחד עם Galaxy, PostgreSQL ו-nginx שהוגדרו מראש לפריסה מיידית של דייר יחיד.
פיצ'רים עיקריים של Galaxy
תהליכי עבודה ניתנים לשחזור
תעדו כל כלי, פרמטר וגרסת מערך נתונים, כך שכל ניתוח יוכל להיות מופעל מחדש באופן מדויק חודשים או שנים מאוחר יותר.
עורך פאייפליין ויזואלי
צור צינורות עבודה רב-שלביים בביואינפורמטיקה על גבי קנבס גרירה ושחרור, ללא כתיבת סקריפטים ב-Bash או ב-Snakemake.
אלפי כלים
התקינו כלים מאומתים מ-Galaxy Tool Shed המכסים גנומיקה, פרוטאומיקה, מטבולומיקה, הדמיה ולמידת מכונה.
מחברות אינטראקטיביות
הפעילו Jupyter, RStudio, וסביבות אינטראקטיביות אחרות ישירות מול היסטוריות וערכות הנתונים של Galaxy שלכם.
היסטוריות ו-שיתוף
ארגנו כל הרצת ניתוח בהיסטוריית גרסאות שניתן לשתף, לפרסם או לייבא על ידי משתפי פעולה בלחיצה אחת.
פתרון תלויות Conda
כלים פותרים את התלויות שלהם באופן אוטומטי באמצעות Conda ו-BioContainers, ומבטלים התנגשויות סביבתיות.
למה להריץ את Galaxy על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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