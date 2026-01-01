התקינו Topola מציג גנאלוגיה בהתקנה בלחיצה אחת.
מציג GEDCOM אינטראקטיבי שמציג תרשימי שעון חול של אילן יוחסין ישירות מקובצי אילן היוחסין שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Topola Genealogy Viewer
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Topola Genealogy Viewer
Topola Genealogy Viewer הוא יישום ווב בקוד פתוח שהופך ייצוא GEDCOM סטנדרטי מכל תוכנת גנאלוגיה לתרשימי עץ משפחה אינטראקטיביים וניתנים לניווט. הוא מציג תצוגות של שעון חול ושל כל הקרובים, מאפשר לחוקרים ללחוץ על כל אדם כדי למקד מחדש את העץ, ותומך בהדפסה או ייצוא ל-PDF, PNG ו-SVG לשיתוף לא מקוון.
אירוח עצמי של Topola על VPS משלכם שומר על נתוני אילן יוחסין רגישים — שמות, תאריכי לידה, קרובי משפחה חיים — במלואם על תשתית שבשליטתכם. הצופה מעבד קובצי GEDCOM בצד הלקוח בדפדפן, ופריסה פרטית מסירה כל תלות באירוח צד שלישי עבור אגודות גנאלוגיות, ארכיונים, או היסטוריוני משפחה המשרתים קרובים ברחבי הרשת.
פיצ'רים עיקריים של Topola Genealogy Viewer
תמיכה בתקן GEDCOM
טוען קבצי GEDCOM סטנדרטיים שיוצאו מ-Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker, וכל כלי גנאלוגי אחר — אין צורך בהמרה.
תרשים שעון חול אינטראקטיבי
לחצו על כל אדם כדי למקד מחדש את העץ ולחקור אבות קדמונים וצאצאים בתצוגה זורמת אחת עם אנימציות מעבר חלקות.
פרטיות בצד הלקוח
קובצי GEDCOM מנותחים בשלמותם בדפדפן, כך שנתוני אילן יוחסין לעולם אינם נוגעים במסד נתונים בצד השרת או בשירות חיצוני.
ייצוא והדפסה
ייצאו עצים ל-PDF, PNG, או SVG והדפיסו את עץ המשפחה המלא עבור קלסרים לארכיון, מפגשים משפחתיים, או שיתוף מחקר.
שיתוף מבוסס URL
יוצרים קישורי קבע הטוענים קובץ GEDCOM ישירות מכתובת אתר אינטרנט, אידיאלי להטמעת אילנות יוחסין באתרים אישיים או בוויקיפדיות.
Gramps ו-WikiTree מוכנים
משתלב עם Gramps באמצעות תוסף Interactive Family Tree ומאפשר עיון בפרופילי WikiTree באופן טבעי דרך תצוגת העץ הדינמית שלו.
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השיקו בלחיצה אחת
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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