Topola Genealogy Viewer הוא יישום ווב בקוד פתוח שהופך ייצוא GEDCOM סטנדרטי מכל תוכנת גנאלוגיה לתרשימי עץ משפחה אינטראקטיביים וניתנים לניווט. הוא מציג תצוגות של שעון חול ושל כל הקרובים, מאפשר לחוקרים ללחוץ על כל אדם כדי למקד מחדש את העץ, ותומך בהדפסה או ייצוא ל-PDF, PNG ו-SVG לשיתוף לא מקוון.

אירוח עצמי של Topola על VPS משלכם שומר על נתוני אילן יוחסין רגישים — שמות, תאריכי לידה, קרובי משפחה חיים — במלואם על תשתית שבשליטתכם. הצופה מעבד קובצי GEDCOM בצד הלקוח בדפדפן, ופריסה פרטית מסירה כל תלות באירוח צד שלישי עבור אגודות גנאלוגיות, ארכיונים, או היסטוריוני משפחה המשרתים קרובים ברחבי הרשת.