התקינו Grafana Loki בלחיצה אחת.
מערכת איסוף לוגים ניתנת להרחבה אופקית בהשראת Prometheus, המיועדת לאינדוקס יעיל מבחינת עלות של תוויות במקום טקסט מלא.
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מה אפשר לבנות עם Grafana Loki
Grafana Loki היא מערכת איסוף לוגים בקוד פתוח שנבנתה על ידי Grafana Labs, המאמצת את גישת Prometheus ללוגים — היא מאנדקסת רק קבוצה קטנה של תוויות מטא-דאטה לכל זרם, במקום את תוכן הלוג המלא, מה ששומר על עלויות אחסון ותקורה תפעולית נמוכות באופן דרמטי ממסדי נתונים מסורתיים של לוגים. לוגים נדחפים פנימה על ידי סוכנים כמו Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, או Vector ונשלפים באמצעות LogQL.
תבנית זו מאגדת את Loki עם Grafana המוגדרת מראש כממשק משתמש (UI) ומספקת מראש את Loki כמקור הנתונים הראשי, כך שלוגים ניתנים לחיפוש בתצוגת Explore ברגע שהסטאק עולה. אירוח עצמי על VPS שומר על לוגי יישומים וביקורת רגישים לחלוטין בתוך התשתית שלך, ללא עמלות קליטה לפי GB.
פיצ'רים עיקריים של Grafana Loki
אינדוקס מבוסס תוויות
Loki מאנדקס רק קומץ של תוויות מטא-דאטה לכל זרם לוגים במקום את המטען המלא, ובכך חוסך בעלויות אחסון וזיכרון בהשוואה למנועים בסגנון Elasticsearch.
שפת שאילתות LogQL
שאילתות יומן עם תחביר בהשראת PromQL התומך בסינון, ניתוח וחילוץ מדדים, כך שתוכלו לשרטט גרפים של שיעורי שגיאות וחביון ישירות משורות יומן.
ממשק משתמש Grafana מובנה
מופע ה-Grafana הכלול מגיע עם Loki מוגדר מראש כמקור נתונים, מוכן לתצוגת Explore, ללוחות מחוונים ולהתראות מאוחדות כבר ביום הראשון.
קליטה רב-סוכנית
קבלו לוגים מ-Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash, וכל לקוח המדבר את ה-Loki push API לאיסוף גמיש בכל הסטאק שלכם.
התראות מאוחדות
הגדירו כללי התראה מבוססי LogQL באמצעות Grafana ושלחו התראות ל-Slack, ל-PagerDuty, לדוא"ל ול-webhooks לצד התראות המדדים הקיימות שלכם.
אחסון מבוסס מערכת קבצים
מצב הבינארי היחיד המוגדר כברירת מחדל מתמיד בנתחים ובאינדקס TSDB לנפח Docker על הדיסק, ללא צורך באחסון אובייקטים חיצוני כדי להתחיל.
למה להריץ את Grafana Loki על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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