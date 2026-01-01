Grafana Loki היא מערכת איסוף לוגים בקוד פתוח שנבנתה על ידי Grafana Labs, המאמצת את גישת Prometheus ללוגים — היא מאנדקסת רק קבוצה קטנה של תוויות מטא-דאטה לכל זרם, במקום את תוכן הלוג המלא, מה ששומר על עלויות אחסון ותקורה תפעולית נמוכות באופן דרמטי ממסדי נתונים מסורתיים של לוגים. לוגים נדחפים פנימה על ידי סוכנים כמו Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, או Vector ונשלפים באמצעות LogQL.

תבנית זו מאגדת את Loki עם Grafana המוגדרת מראש כממשק משתמש (UI) ומספקת מראש את Loki כמקור הנתונים הראשי, כך שלוגים ניתנים לחיפוש בתצוגת Explore ברגע שהסטאק עולה. אירוח עצמי על VPS שומר על לוגי יישומים וביקורת רגישים לחלוטין בתוך התשתית שלך, ללא עמלות קליטה לפי GB.