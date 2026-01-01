התקינו Aptabase בלחיצה אחת.
פלטפורמת אנליטיקה בקוד פתוח, ממוקדת פרטיות, עבור אפליקציות מובייל, דסקטופ ו-ווב, עם אינטגרציית SDK קלת משקל.
בחרו תוכנית VPS עבור Aptabase
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Aptabase
Aptabase היא פלטפורמת אנליטיקה בקוד פתוח, ששמה את הפרטיות בראש סדר העדיפויות, שנבנתה עבור מפתחי אפליקציות מובייל, דסקטופ ו-ווב. בניגוד לכלי אנליטיקה לאתרים שעוקבים אחר צפיות בדפים, Aptabase מתמקדת במעקב אחר אירועים מבוסס SDK — מפתחים מטמיעים באפליקציות שלהם ערכות SDK קלות משקל עבור Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri ועוד כדי ללכוד אירועים בעלי שם עם מאפיינים אופציונליים. התוצאה היא לוח מחוונים בעל איתות גבוה שמראה מה המשתמשים באמת עושים בתוך האפליקציה שלכם, ללא קובצי Cookie, טביעות אצבע או מעקב חוצה אתרים.
אירוח עצמי של Aptabase על שרת VPS שומר את כל נתוני האנליטיקה על התשתית שלכם, מה שהופך את עמידה בתקנות GDPR לפשוטה ומבטל תמחור לפי אירוע שספקי אנליטיקה בענן גובים ככל שהשימוש גדל.
פיצ'רים עיקריים של Aptabase
מעקב אירועים של SDK
הטמיעו את האפליקציה שלכם באמצעות קריאת SDK יחידה כדי לעקוב אחר אירועים ומאפיינים מוגדרים בכל הפלטפורמות ללא צורך בהגדרה מורכבת.
פרטיות לפי עיצוב
ללא קוקיז, ללא טביעות אצבע וללא מעקב חוצה אתרים — תואם באופן מלא ל-GDPR ולתקנות הפרטיות, היישר מהקופסה.
SDK-ים רב-פלטפורמאיים
SDKs רשמיים עבור Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri, ו-עוד מכסים כל פלטפורמת פיתוח אפליקציות מרכזית.
לוח מחוונים בזמן אמת
צפו באירועים ופעילות משתמשים בזמן אמת, באמצעות לוח מחוונים נקי ומינימליסטי המציג את מה שחשוב ללא הסחות דעת.
בעלות מלאה על הנתונים
כל נתוני האנליטיקה נשארים ב-VPS שלכם — ללא נעילת ספק, ללא תמחור לפי אירוע, ואין פלטפורמת צד שלישי שמקבלת את נתוני המשתמשים שלכם.
למה להריץ את Aptabase על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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