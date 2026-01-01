Aptabase היא פלטפורמת אנליטיקה בקוד פתוח, ששמה את הפרטיות בראש סדר העדיפויות, שנבנתה עבור מפתחי אפליקציות מובייל, דסקטופ ו-ווב. בניגוד לכלי אנליטיקה לאתרים שעוקבים אחר צפיות בדפים, Aptabase מתמקדת במעקב אחר אירועים מבוסס SDK — מפתחים מטמיעים באפליקציות שלהם ערכות SDK קלות משקל עבור Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri ועוד כדי ללכוד אירועים בעלי שם עם מאפיינים אופציונליים. התוצאה היא לוח מחוונים בעל איתות גבוה שמראה מה המשתמשים באמת עושים בתוך האפליקציה שלכם, ללא קובצי Cookie, טביעות אצבע או מעקב חוצה אתרים.

אירוח עצמי של Aptabase על שרת VPS שומר את כל נתוני האנליטיקה על התשתית שלכם, מה שהופך את עמידה בתקנות GDPR לפשוטה ומבטל תמחור לפי אירוע שספקי אנליטיקה בענן גובים ככל שהשימוש גדל.