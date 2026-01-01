עד 69% הנחה עבור LibreBooking

התקינו את LibreBooking בלחיצה אחת.

מערכת קוד פתוח לתזמון והזמנת משאבים לחדרים, ציוד ונכסים ארגוניים משותפים.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו את LibreBooking בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור LibreBooking

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם LibreBooking

LibreBooking, פיצול מונחה-קהילה של Booked Scheduler, הופכת כל דפדפן אינטרנט לדלפק הזמנות בשירות עצמי לחדרים, כלי רכב, ציוד מעבדה, מתקני ספורט, או כל משאב משותף אחר. תצוגות זמינות בסגנון לוח שנה, הזמנות חוזרות, תהליכי אישור ומכסות מאפשרות לארגונים להחליף גיליונות אלקטרוניים ותיבות דואר נכנס משותפות במערכת הזמנות מובנית.

אירוח עצמי של LibreBooking ב-VPS משלכם שומר את נתוני ההזמנות, פרטי הקשר של החברים והיסטוריית השימוש בשליטתכם המלאה, ללא עמלות לכל משתמש וללא תלות ביומני SaaS של צד שלישי. מסד הנתונים MariaDB המצורף שומר כל הגדרת הזמנה, קבוצה ואביזר גם לאחר הפעלות מחדש.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של LibreBooking

הזמנות משאבים

הזמינו חדרים, ציוד ונכסים משותפים באמצעות תצוגות בסגנון לוח שנה עם פריסות של יום, שבוע וחודש.

הזמנות חוזרות

קבעו הזמנות חוזרות יומיות, שבועיות או חודשיות עם זיהוי התנגשויות ובקרות תאריך סיום.

תהליכי אישור

נדרש אישור הזמנות על ידי מנהלי משאבים לפני שהן נכנסות לתוקף, עם התראות דוא"ל בכל שלב.

קבוצות והרשאות

הקצו משתמשים לקבוצות, העניקו גישה לפי משאב, ואכפו מכסות הזמנה כדי לשמור על נכסים בעלי ביקוש גבוה מחולקים באופן הוגן.

אביזרים ו-תוספות

צרפו אביזרים בכמות מוגבלת כגון מקרנים או מיקרופונים להזמנות, כך שהמלאי יישאר מסונכרן.

REST API ו-דוחות

שלבו עם מערכות חיצוניות באמצעות ה-REST API ומשכו דוחות שימוש כדי לתמוך בתכנון קיבולת.

למה להריץ את LibreBooking על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Omkar
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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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