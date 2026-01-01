התקינו את LibreBooking בלחיצה אחת.
מערכת קוד פתוח לתזמון והזמנת משאבים לחדרים, ציוד ונכסים ארגוניים משותפים.
בחרו תוכנית VPS עבור LibreBooking
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם LibreBooking
LibreBooking, פיצול מונחה-קהילה של Booked Scheduler, הופכת כל דפדפן אינטרנט לדלפק הזמנות בשירות עצמי לחדרים, כלי רכב, ציוד מעבדה, מתקני ספורט, או כל משאב משותף אחר. תצוגות זמינות בסגנון לוח שנה, הזמנות חוזרות, תהליכי אישור ומכסות מאפשרות לארגונים להחליף גיליונות אלקטרוניים ותיבות דואר נכנס משותפות במערכת הזמנות מובנית.
אירוח עצמי של LibreBooking ב-VPS משלכם שומר את נתוני ההזמנות, פרטי הקשר של החברים והיסטוריית השימוש בשליטתכם המלאה, ללא עמלות לכל משתמש וללא תלות ביומני SaaS של צד שלישי. מסד הנתונים MariaDB המצורף שומר כל הגדרת הזמנה, קבוצה ואביזר גם לאחר הפעלות מחדש.
פיצ'רים עיקריים של LibreBooking
הזמנות משאבים
הזמינו חדרים, ציוד ונכסים משותפים באמצעות תצוגות בסגנון לוח שנה עם פריסות של יום, שבוע וחודש.
הזמנות חוזרות
קבעו הזמנות חוזרות יומיות, שבועיות או חודשיות עם זיהוי התנגשויות ובקרות תאריך סיום.
תהליכי אישור
נדרש אישור הזמנות על ידי מנהלי משאבים לפני שהן נכנסות לתוקף, עם התראות דוא"ל בכל שלב.
קבוצות והרשאות
הקצו משתמשים לקבוצות, העניקו גישה לפי משאב, ואכפו מכסות הזמנה כדי לשמור על נכסים בעלי ביקוש גבוה מחולקים באופן הוגן.
אביזרים ו-תוספות
צרפו אביזרים בכמות מוגבלת כגון מקרנים או מיקרופונים להזמנות, כך שהמלאי יישאר מסונכרן.
REST API ו-דוחות
שלבו עם מערכות חיצוניות באמצעות ה-REST API ומשכו דוחות שימוש כדי לתמוך בתכנון קיבולת.
למה להריץ את LibreBooking על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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