LibreBooking, פיצול מונחה-קהילה של Booked Scheduler, הופכת כל דפדפן אינטרנט לדלפק הזמנות בשירות עצמי לחדרים, כלי רכב, ציוד מעבדה, מתקני ספורט, או כל משאב משותף אחר. תצוגות זמינות בסגנון לוח שנה, הזמנות חוזרות, תהליכי אישור ומכסות מאפשרות לארגונים להחליף גיליונות אלקטרוניים ותיבות דואר נכנס משותפות במערכת הזמנות מובנית.

אירוח עצמי של LibreBooking ב-VPS משלכם שומר את נתוני ההזמנות, פרטי הקשר של החברים והיסטוריית השימוש בשליטתכם המלאה, ללא עמלות לכל משתמש וללא תלות ביומני SaaS של צד שלישי. מסד הנתונים MariaDB המצורף שומר כל הגדרת הזמנה, קבוצה ואביזר גם לאחר הפעלות מחדש.