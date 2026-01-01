LibreDesk היא פלטפורמת תמיכת לקוחות בקוד פתוח המאחדת שיחות מאימייל, צ'אט חי וערוצים אחרים לסביבת עבודה צוותית אחת. נבנתה עבור צוותי תמיכה בכל גודל, היא מכסה את מחזור חיי התמיכה המלא — מהמגע הראשון ועד לפתרון — עם כלים להקצאה, תעדוף, מעקב SLA, תגובות מוכנות מראש וסקרי שביעות רצון לקוחות.

אירוח עצמי של LibreDesk מעניק לצוות שלכם בעלות מלאה על היסטוריית השיחות ונתוני הלקוחות, ללא עמלות לפי סוכן או לפי פנייה. אתם שולטים בתשתית, באינטגרציות ובמדיניות שמירת הנתונים, מחברים את תיבות הדואר הנכנס ואת ווידג'טי הצ'אט שלכם ישירות מבלי לנתב נתונים דרך פלטפורמת SaaS של צד שלישי.