התקינו LibreDesk בלחיצה אחת.
פלטפורמת תמיכת לקוחות רב-ערוצית בקוד פתוח, עם מערכת טיקטים, צ'אט חי, תיבות דואר אלקטרוני וניהול SLA.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם LibreDesk
LibreDesk היא פלטפורמת תמיכת לקוחות בקוד פתוח המאחדת שיחות מאימייל, צ'אט חי וערוצים אחרים לסביבת עבודה צוותית אחת. נבנתה עבור צוותי תמיכה בכל גודל, היא מכסה את מחזור חיי התמיכה המלא — מהמגע הראשון ועד לפתרון — עם כלים להקצאה, תעדוף, מעקב SLA, תגובות מוכנות מראש וסקרי שביעות רצון לקוחות.
אירוח עצמי של LibreDesk מעניק לצוות שלכם בעלות מלאה על היסטוריית השיחות ונתוני הלקוחות, ללא עמלות לפי סוכן או לפי פנייה. אתם שולטים בתשתית, באינטגרציות ובמדיניות שמירת הנתונים, מחברים את תיבות הדואר הנכנס ואת ווידג'טי הצ'אט שלכם ישירות מבלי לנתב נתונים דרך פלטפורמת SaaS של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של LibreDesk
תיבות דואר נכנס אומניצ'אנל
לנהל אימייל, צ'אט חי, ושיחות מבוססות API מתיבת דואר נכנס מאוחדת, כך שנציגים לעולם לא יצטרכו לעבור בין לשוניות כדי להגיב.
ניהול SLA
הגדירו יעדי זמני תגובה ופתרון לכל תיבת דואר נכנס וקבלו התראות אוטומטיות לפני שמועדים מופרים.
כללי אוטומציה
הפעילו הקצאה אוטומטית, תיוג, שינויי עדיפות ותשובות בהתבסס על תנאי שיחה וזמינות סוכנים.
תשובות מוכנות
שמרו וחפשו תבניות תגובה לשימוש חוזר כדי שנציגים יגיבו בעקביות לשאלות נפוצות תוך שניות.
סקרי CSAT
שלחו סקרי שביעות רצון לאחר פתרון באופן אוטומטי ועקבו אחר ציונים לפי נציג, צוות ותיבת דואר נכנס לאורך זמן.
למה להריץ את LibreDesk על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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