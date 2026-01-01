פרוסו את PieFed בהתקנה בלחיצה אחת.
אגרגטור קישורים ופלטפורמת דיונים מבוזרים בסגנון רדיט, עם כלי מודרציה מהשורה הראשונה ויכולת פעולה הדדית עם ActivityPub.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם PieFed
PieFed היא אגרגטור קישורים פדרטיבי בקוד פתוח ופלטפורמת דיונים — אלטרנטיבה ל-Lemmy ול-Mbin שנכתבה ב-Python עם Flask. היא מתחברת ל-Fediverse הרחב יותר באמצעות ActivityPub כך שמשתמשים ב-Lemmy, ב-Mbin, ב-Mastodon ובשרתים תואמים אחרים יכולים להירשם לקהילות שאתם מארחים, והחברים שלכם יכולים לעקוב אחרי קהילות בכל מקום.
PieFed מייחדת את עצמה עם דגש חזק על בריאות הקהילה: רמות אמון מובנות, אזהרות תוכן, אצירת פיד מבוססת נושאים וכלי ניהול מפורטים הם ליבת הפלטפורמה ולא הרחבות שנוספו בדיעבד. אירוח עצמי ב-VPS שלכם משאיר את בעלות התוכן, מדיניות הניהול ונתוני החברים בשליטתכם המלאה ללא מניפולציה אלגוריתמית של הפיד או נעילת פלטפורמה.
פיצ'רים עיקריים של PieFed
פדרציית ActivityPub
מתממשק עם Lemmy, Mbin, Mastodon ושירותי Fediverse אחרים, כך שהקהילות שלכם יגיעו למשתמשים ברחבי הרשת מבלי לנעול אותם לפלטפורמה אחת.
מודרציה איכותית
רמות אמון, תורי דיווח, אזהרות תוכן וכללי קהילה ספציפיים מעניקים למנהלים שליטה מדויקת על איכות הדיון מהיום הראשון.
פידים מבוססי נושאים
קבצו קהילות קשורות לנושאים ואפשרו למשתמשים לעקוב אחרי תחומי עניין שלמים במקום להירשם לקהילות אחת אחת.
הצבעה ותגובות משורשרות
תגובות משורשרות מוכרות בסגנון Reddit עם הצבעות בעד ונגד ומסדרי מיון מרובים לדירוג דיונים.
API מובנה
Alpha API תואם ללקוחות Lemmy מאפשר למשתמשים לגלוש ולפרסם מאפליקציות מובייל ודסקטופ של צד שלישי הקיימות כבר באקוסיסטם.
מערך Python קל משקל
Flask, PostgreSQL, Redis ו-Celery פועלים ביעילות על חומרת VPS צנועה, ומותירים מקום לצמיחת הקהילה ללא עלויות תשתית.
למה להריץ את PieFed על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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