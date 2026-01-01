PieFed היא אגרגטור קישורים פדרטיבי בקוד פתוח ופלטפורמת דיונים — אלטרנטיבה ל-Lemmy ול-Mbin שנכתבה ב-Python עם Flask. היא מתחברת ל-Fediverse הרחב יותר באמצעות ActivityPub כך שמשתמשים ב-Lemmy, ב-Mbin, ב-Mastodon ובשרתים תואמים אחרים יכולים להירשם לקהילות שאתם מארחים, והחברים שלכם יכולים לעקוב אחרי קהילות בכל מקום.

PieFed מייחדת את עצמה עם דגש חזק על בריאות הקהילה: רמות אמון מובנות, אזהרות תוכן, אצירת פיד מבוססת נושאים וכלי ניהול מפורטים הם ליבת הפלטפורמה ולא הרחבות שנוספו בדיעבד. אירוח עצמי ב-VPS שלכם משאיר את בעלות התוכן, מדיניות הניהול ונתוני החברים בשליטתכם המלאה ללא מניפולציה אלגוריתמית של הפיד או נעילת פלטפורמה.