Koillection היא אפליקציית ניהול אוספים באירוח עצמי המאפשרת לכם לקטלג כל דבר — ספרים, תקליטי ויניל, משחקי וידאו, בולים, קלפי אספנות, או כל אוסף אחר שאתם מתחזקים. בניגוד לשירותי קטלוג מבוססי ענן, Koillection פועלת במלואה על השרת שלכם, ושומרת על נתוני האוסף שלכם פרטיים ותחת שליטתכם המלאה.

Koillection בנויה על Symfony עם ממשק נקי ומגיב, תומכת בשדות מטא-דאטה מותאמים אישית ובכלי גירוד נתונים מהאינטרנט (web scrapers), כך שתוכלו להעשיר פריטים עם המידע המדויק שחשוב לסוג האוסף שלכם. REST API מלא מאפשר אינטגרציה עם כלים חיצוניים, ותמיכה בריבוי שפות מכסה 11+ שפות מהקופסה.