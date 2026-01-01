התקינו Koillection בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל אוספים בניהול עצמי לארגון וקטלוג כל סוג של אוסף פיזי או דיגיטלי.
בחרו תוכנית VPS עבור Koillection
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Koillection
Koillection היא אפליקציית ניהול אוספים באירוח עצמי המאפשרת לכם לקטלג כל דבר — ספרים, תקליטי ויניל, משחקי וידאו, בולים, קלפי אספנות, או כל אוסף אחר שאתם מתחזקים. בניגוד לשירותי קטלוג מבוססי ענן, Koillection פועלת במלואה על השרת שלכם, ושומרת על נתוני האוסף שלכם פרטיים ותחת שליטתכם המלאה.
Koillection בנויה על Symfony עם ממשק נקי ומגיב, תומכת בשדות מטא-דאטה מותאמים אישית ובכלי גירוד נתונים מהאינטרנט (web scrapers), כך שתוכלו להעשיר פריטים עם המידע המדויק שחשוב לסוג האוסף שלכם. REST API מלא מאפשר אינטגרציה עם כלים חיצוניים, ותמיכה בריבוי שפות מכסה 11+ שפות מהקופסה.
פיצ'רים עיקריים של Koillection
כל סוג אוסף
קטלגו ספרים, משחקים, ויניל, בולים או כל פריט אספנות אחר מבלי להיות מוגבלים לתבניות מוכנות מראש.
שדות מטאדאטה מותאמים אישית
הגדירו את השדות המדויקים ומבנה הנתונים שמתאים לאוסף שלכם במקום להסתגל לסכימה גנרית.
תמיכה ב-Web Scraper
משיכה אוטומטית של מטאדאטה מאתרים חיצוניים כדי להעשיר את הפריטים שלכם עם כריכות, תיאורים ופרטים.
גישה ל-REST API
חשפו את נתוני האוסף שלכם באמצעות API REST מלא, המאפשר שילוב עם אפליקציות מותאמות אישית או תהליכי עבודה אוטומטיים.
ממשק רב-לשוני
השתמשו ב-Koillection בשפה שלכם — נתמכות 11+ שפות עם כיסוי מלא לאנגלית וצרפתית.
למה להריץ את Koillection על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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