פרוסו את Tududi בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל משימות ופרויקטים מנוהל עצמאית עם סנכרון CalDAV, משימות חוזרות ואימות OIDC.
בחרו תוכנית VPS עבור Tududi
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Tududi
Tududi הוא יישום פרודוקטיביות באירוח עצמי לניהול משימות, פרויקטים, תחומים והערות במבנה היררכי נקי. הוא חורג מרשימות מטלות בסיסיות עם מנוע משימות חוזרות מלא, סנכרון CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), אינטגרציית טלגרם ליצירת משימות ותקצירים יומיים, ואפשרויות OIDC/SSO אופציונליות לפריסות צוות. הממשק תומך ב-24 שפות ובמצבי כהה/בהיר.
אירוח עצמי של Tududi שומר את נתוני המשימות שלכם במלואם בשרת שלכם — ללא מנוי, ללא כריית נתונים וללא גישת צד שלישי לפרויקטים וההערות שלכם. מכיוון שהוא פועל על SQLite, אין צורך לנהל שירות מסד נתונים נפרד: קונטיינר אחד, שני ווליומים, וכלי הפרודוקטיביות שלכם פועל מאחורי HTTPS.
פיצ'רים עיקריים של Tududi
היררכיית פרויקטים ואזורים
ארגנו משימות בתוך פרויקטים, קבצו פרויקטים לאזורים, ועקבו אחר התקדמות משימות משנה — הכל בממשק נקי אחד.
סנכרון CalDAV
סנכרון משימות דו-כיווני עם כל לקוח תואם CalDAV: tasks org, Apple Reminders, Thunderbird, ועוד.
מנוע משימות חוזרות
תזמנו משימות לחזור בתבניות יומיות, שבועיות, חודשיות או מותאמות אישית עם יצירה אוטומטית של מופעים עתידיים.
אינטגרציית Telegram
צרו משימות וקבלו סיכומי תקציר יומיים באמצעות בוט טלגרם מבלי לפתוח את ממשק האינטרנט.
תמיכה ב-OIDC ו-SSO
אמתו באמצעות Google, Okta, Keycloak, Azure AD, או כל ספק OpenID Connect עבור פריסות צוות.
למה להריץ את Tududi על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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