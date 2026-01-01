Tududi הוא יישום פרודוקטיביות באירוח עצמי לניהול משימות, פרויקטים, תחומים והערות במבנה היררכי נקי. הוא חורג מרשימות מטלות בסיסיות עם מנוע משימות חוזרות מלא, סנכרון CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), אינטגרציית טלגרם ליצירת משימות ותקצירים יומיים, ואפשרויות OIDC/SSO אופציונליות לפריסות צוות. הממשק תומך ב-24 שפות ובמצבי כהה/בהיר.

אירוח עצמי של Tududi שומר את נתוני המשימות שלכם במלואם בשרת שלכם — ללא מנוי, ללא כריית נתונים וללא גישת צד שלישי לפרויקטים וההערות שלכם. מכיוון שהוא פועל על SQLite, אין צורך לנהל שירות מסד נתונים נפרד: קונטיינר אחד, שני ווליומים, וכלי הפרודוקטיביות שלכם פועל מאחורי HTTPS.