Steel Browser הוא ארגז חול דפדפן בקוד פתוח שנבנה עבור סוכני AI וזרימות עבודה אוטומטיות. הוא עוטף מופע Chrome מנוהל מאחורי API של REST ו-WebSocket, וחושף את פרוטוקול Chrome DevTools המלא כך שסוכנים יוכלו לנווט בדפים, למלא טפסים, ללכוד צילומי מסך ולחלץ נתונים מובנים מבלי להתמודד עם קוד בסיס של Puppeteer או Selenium.

אירוח עצמי של Steel שומר כל סשן גלישה, מאגר עוגיות ומטען ייעודי שנגרד על התשתית שלך במקום בענן דפדפנים של צד שלישי. אתם נמנעים מתמחור לפי סשן, שומרים על שליטה בפרוקסי ובהגדרות נגד זיהוי, ויכולים לחבר כל מסגרת סוכני AI — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, או קוד מותאם אישית — לאותו קצה עורפי.