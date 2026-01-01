פרוסו את Steel Browser בהתקנה בלחיצה אחת.
API דפדפן בקוד פתוח שמעניק לסוכני AI שליטה מלאה על מופע Chrome אמיתי לאוטומציה של אתרים וחילוץ נתונים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Steel Browser
Steel Browser הוא ארגז חול דפדפן בקוד פתוח שנבנה עבור סוכני AI וזרימות עבודה אוטומטיות. הוא עוטף מופע Chrome מנוהל מאחורי API של REST ו-WebSocket, וחושף את פרוטוקול Chrome DevTools המלא כך שסוכנים יוכלו לנווט בדפים, למלא טפסים, ללכוד צילומי מסך ולחלץ נתונים מובנים מבלי להתמודד עם קוד בסיס של Puppeteer או Selenium.
אירוח עצמי של Steel שומר כל סשן גלישה, מאגר עוגיות ומטען ייעודי שנגרד על התשתית שלך במקום בענן דפדפנים של צד שלישי. אתם נמנעים מתמחור לפי סשן, שומרים על שליטה בפרוקסי ובהגדרות נגד זיהוי, ויכולים לחבר כל מסגרת סוכני AI — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, או קוד מותאם אישית — לאותו קצה עורפי.
פיצ'רים עיקריים של Steel Browser
ניהול סשנים
ליצור, להשהות, לחדש ולהשמיד הפעלות דפדפן מבודדות באמצעות API REST יחיד, כאשר קובצי Cookie ואחסון מקומי נשמרים בין קריאות.
גישת CDP מלאה
התחברו ישירות ל-Chrome DevTools Protocol דרך WebSocket לשליטה מדויקת באמצעות Puppeteer, Playwright, או כל לקוח תואם CDP.
דף ל-Markdown ו-PDF
נקודות קצה מובנות ממירות כל עמוד מעובד ל-Markdown נקי, PDF, או צילומי מסך, מוכנות להזנה לתוך חלונות הקשר של LLM או לצינורות מסמכים.
מנפה שגיאות סשן חי
לוח מחוונים ויזואלי מזרים כל סשן בזמן אמת, כך שתוכלו לצפות במה שסוכן רואה, להפעיל מחדש פעולות ולאבחן כשלים מבלי להריץ מחדש משימות.
SDKs בלתי תלויים בפריימוורק
ערכות SDK רשמיות של Python ו-Node מתחברות ל-LangChain, CrewAI, סוכני OpenAI, ולערימות מותאמות אישית — מאפשרות החלפה מספקי דפדפני ענן מבלי לשכתב את לוגיקת הסוכן.
למה להריץ את Steel Browser על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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