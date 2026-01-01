Yopass הוא שירות קוד פתוח לשיתוף סודות מוצפנים המאפשר לכם לשתף בצורה מאובטחת סיסמאות, אסימונים וקבצים רגישים מבלי להשאיר אותם בשרשורי אימייל, יומני צ'אט או קריאות תמיכה. סודות מוצפנים בדפדפן באמצעות OpenPGP לפני שהם נשלחים לשרת – מפתח הפענוח לעולם אינו מגיע לשרת, כך שאפילו המארח אינו יכול לקרוא את הסודות שלכם. כל סוד מקבל כתובת URL ייחודית חד-פעמית שמשמידה את עצמה אוטומטית לאחר צפייה או לאחר תקופת תפוגה הניתנת להגדרה.

אירוח עצמי של Yopass על ה-VPS שלכם מעניק לארגון שלכם ערוץ פרטי וניתן לביקורת לשיתוף פרדינציאלים ונתוני תצורה רגישים. אין חשבונות לניהול, אין מעקב, ואין אחסון בטקסט רגיל – רק ממשק נקי להחלפת סודות בבטחה בתוך צוותים או עם גורמים חיצוניים.