התקינו Yopass בלחיצה אחת.
שירות שיתוף סודות מוצפן לשליחת סיסמאות ונתונים רגישים באמצעות קישורים חד-פעמיים הנמחקים אוטומטית.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Yopass
Yopass הוא שירות קוד פתוח לשיתוף סודות מוצפנים המאפשר לכם לשתף בצורה מאובטחת סיסמאות, אסימונים וקבצים רגישים מבלי להשאיר אותם בשרשורי אימייל, יומני צ'אט או קריאות תמיכה. סודות מוצפנים בדפדפן באמצעות OpenPGP לפני שהם נשלחים לשרת – מפתח הפענוח לעולם אינו מגיע לשרת, כך שאפילו המארח אינו יכול לקרוא את הסודות שלכם. כל סוד מקבל כתובת URL ייחודית חד-פעמית שמשמידה את עצמה אוטומטית לאחר צפייה או לאחר תקופת תפוגה הניתנת להגדרה.
אירוח עצמי של Yopass על ה-VPS שלכם מעניק לארגון שלכם ערוץ פרטי וניתן לביקורת לשיתוף פרדינציאלים ונתוני תצורה רגישים. אין חשבונות לניהול, אין מעקב, ואין אחסון בטקסט רגיל – רק ממשק נקי להחלפת סודות בבטחה בתוך צוותים או עם גורמים חיצוניים.
פיצ'רים עיקריים של Yopass
הצפנה מקצה לקצה
סודות מוצפנים בדפדפן באמצעות OpenPGP לפני השידור, מה שמבטיח שלשרת לעולם אין גישה לנתונים בטקסט גלוי.
קישורים חד פעמיים
כל סוד יוצר כתובת URL ייחודית שנהרסת לצמיתות לאחר הצפייה הראשונה, ומונע גישה חוזרת בלתי מורשית.
תפוגה ניתנת להגדרה
הגדירו סודות שיפוגו אוטומטית לאחר שעות, ימים או שבועות, כך שקישורים שנשכחו לא יוכלו לשמש לאחזור נתונים רגישים מיושנים.
הגנת סיסמה מותאמת אישית
הוסיפו ביטוי סיסמה אופציונלי לסוד לשכבת הגנה נוספת מעבר לקישור החד-פעמי עצמו.
שיתוף קבצים
העלו ושתפו קבצים מוצפנים לצד סודות טקסט, עם הצפנת סטרימינג השומרת על תוכן הקבצים פרטי מקצה לקצה.
אין צורך בחשבונות
נמענים ניגשים לסודות באמצעות קישור ישיר ללא צורך בהתחברות, מה שהופך את שיתוף פרטי הגישה עם קבלני חוץ או לקוחות ללא חיכוך.
למה להריץ את Yopass על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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