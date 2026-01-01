פרוסו את ILLA Builder בהתקנה בקליק אחד.
פלטפורמת Low-Code בקוד פתוח לבניית כלים פנימיים, דאשבורדים ופאנלי ניהול באופן ויזואלי.
בחרו תוכנית VPS עבור ILLA Builder
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ILLA Builder
ILLA Builder היא פלטפורמת פיתוח low-code בקוד פתוח המאפשרת לצוותים לבנות כלים פנימיים, דאשבורדים ופאנלי ניהול ללא צורך בהנדסת פרונט-אנד נרחבת. ספריית רכיבים של גרירה ושחרור (drag-and-drop) בשילוב עם תמיכה ביותר מ-40 אינטגרציות — כולל PostgreSQL, MySQL, REST APIs ו-GraphQL — מאפשרת למפתחים לחבר מקורות נתונים אמיתיים ולשלוח יישומים עובדים בתוך שעות במקום שבועות.
אירוח עצמי של ILLA Builder על ה-VPS שלכם שומר את הנתונים העסקיים בתוך התשתית שלכם, ומבטל חששות לגבי מדיניות שיתוף נתונים של SaaS או תמחור לפי משתמש. תמונת ה-Docker הכוללת הכל אורזת את כל מה שצריך כדי להפעיל את הפלטפורמה, עם נפחים מתמידים (persistent volumes) המבטיחים שהפרויקטים והמשאבים המחוברים שלכם נשמרים גם לאחר הפעלות מחדש ועדכונים.
פיצ'רים עיקריים של ILLA Builder
בונה בגרירה-ושחרור
הרכיבו ממשקי משתמש מתוך ספרייה עשירה של רכיבים — טבלאות, טפסים, תרשימים ועוד — על ידי גרירתם לקנבס, מבלי לכתוב קוד פריסה.
40+ אינטגרציות נתונים
התחברו ישירות ל-PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL, ושירותים פופולריים אחרים כדי להפעיל את היישומים שלכם עם נתונים חיים.
JavaScript בכל מקום
כתבו לוגיקה מותאמת אישית באופן מובנה עם JavaScript כדי לשנות נתונים, להפעיל פעולות ולהוסיף התנהגות מותנית מעבר למה שכלי no-code מאפשרים בדרך כלל.
שיתוף פעולה בזמן אמת
מספר חברי צוות יכולים לערוך את אותה אפליקציה בו-זמנית, מה שמאפשר לצוותי הנדסה ותפעול לבנות ולשפר אותה יחד.
שליטה בנתונים באחסון עצמי
הרצה על VPS משלכם שומרת על כל מקורות הנתונים המחוברים ולוגיקת היישומים בתוך התשתית שלכם, תומכת בעמידה בתקנים ובדרישות ריבונות נתונים.
למה להריץ את ILLA Builder על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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