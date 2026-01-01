ILLA Builder היא פלטפורמת פיתוח low-code בקוד פתוח המאפשרת לצוותים לבנות כלים פנימיים, דאשבורדים ופאנלי ניהול ללא צורך בהנדסת פרונט-אנד נרחבת. ספריית רכיבים של גרירה ושחרור (drag-and-drop) בשילוב עם תמיכה ביותר מ-40 אינטגרציות — כולל PostgreSQL, MySQL, REST APIs ו-GraphQL — מאפשרת למפתחים לחבר מקורות נתונים אמיתיים ולשלוח יישומים עובדים בתוך שעות במקום שבועות.

אירוח עצמי של ILLA Builder על ה-VPS שלכם שומר את הנתונים העסקיים בתוך התשתית שלכם, ומבטל חששות לגבי מדיניות שיתוף נתונים של SaaS או תמחור לפי משתמש. תמונת ה-Docker הכוללת הכל אורזת את כל מה שצריך כדי להפעיל את הפלטפורמה, עם נפחים מתמידים (persistent volumes) המבטיחים שהפרויקטים והמשאבים המחוברים שלכם נשמרים גם לאחר הפעלות מחדש ועדכונים.