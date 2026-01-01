עד 69% הנחה עבור MQTTX

התקינו MQTTX בהתקנה בלחיצה אחת.

לקוח MQTT 5.0 מבוסס דפדפן לניפוי באגים בברוקרים ולבדיקת חיבורי IoT WebSocket ללא התקנות מקומיות.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו MQTTX בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור MQTTX

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם MQTTX

MQTTX Web הוא לקוח MQTT 5.0 בקוד פתוח של EMQX שפועל כולו בדפדפן, ומאפשר למהנדסים להתחבר לכל ברוקר MQTT דרך WebSocket כדי לבדוק נושאים, לפרסם מטענים ולתקף זרימות הודעות IoT תוך שניות. בניגוד לגרסת הדסקטופ, MQTTX Web אינו דורש התקנה — פתיחת ה-URL הפרוס היא כל מה שצוותים צריכים כדי להתחיל לאתר באגים בברוקרים מכל מחשב נייד או טאבלט.

אירוח עצמי של MQTTX Web על גבי VPS משלכם מציב לקוח WebSocket פרטי וזמין תמיד ב-URL שהצוות שלכם שולט בו, ללא נקודת קצה מתארחת של צד שלישי שמתעדת את פרטי ההתחברות של הברוקר שלכם וללא תלות במופע הציבורי של emqx io. פרופילי חיבור נשמרים באופן מקומי בכל דפדפן, כך שהפריסה עצמה היא חסרת מצב וקלה לשדרוג.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של MQTTX

תמיכה מלאה ב-MQTT 5.0

בדקו כל תכונה של MQTT 5.0, כולל מאפיינים, קודי סיבה, מנויים משותפים ותבניות בקשה-תגובה, מול כל ברוקר תואם.

קישוריות WebSocket

התחברו לברוקרי MQTT דרך WS ו-WSS ישירות מהדפדפן, אידיאלי לאימות שערי IoT ולקוחות ווב שמסתמכים על תעבורת WebSocket.

סביבת עבודה מרובת ברוקרים

שמירה והחלפה בין פרופילי חיבור עבור ברוקרים בסביבות ייצור, בדיקה ומקומיות, מבלי לעזוב את הלשונית או להגדיר מחדש את פרטי הכניסה בכל פעם.

נושא פרסום והרשמה

הירשמו לנושאי Wildcard, פרסמו מטעני JSON, טקסט רגיל או Base64, ובדקו את היסטוריית ההודעות עם מטא-נתונים של QoS, שמורים וחותמת זמן.

גישה ללא התקנה

שתפו את כתובת ה-URL הפרוסה עם הצוות שלכם כדי לתת לכל מהנדס לקוח MQTT מבלי להפיץ קבצים בינאריים לשולחן העבודה או לנהל גרסאות חבילות.

אחסון נתונים בצד הלקוח

הגדרות חיבור והיסטוריית הודעות נשארות בדפדפן באמצעות localStorage, כך שהשרת אינו מחזיק פרטי זיהוי של ברוקר ונשאר חסר מצב לאורך שדרוגים.

למה להריץ את MQTTX על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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