MQTTX Web הוא לקוח MQTT 5.0 בקוד פתוח של EMQX שפועל כולו בדפדפן, ומאפשר למהנדסים להתחבר לכל ברוקר MQTT דרך WebSocket כדי לבדוק נושאים, לפרסם מטענים ולתקף זרימות הודעות IoT תוך שניות. בניגוד לגרסת הדסקטופ, MQTTX Web אינו דורש התקנה — פתיחת ה-URL הפרוס היא כל מה שצוותים צריכים כדי להתחיל לאתר באגים בברוקרים מכל מחשב נייד או טאבלט.

אירוח עצמי של MQTTX Web על גבי VPS משלכם מציב לקוח WebSocket פרטי וזמין תמיד ב-URL שהצוות שלכם שולט בו, ללא נקודת קצה מתארחת של צד שלישי שמתעדת את פרטי ההתחברות של הברוקר שלכם וללא תלות במופע הציבורי של emqx io. פרופילי חיבור נשמרים באופן מקומי בכל דפדפן, כך שהפריסה עצמה היא חסרת מצב וקלה לשדרוג.