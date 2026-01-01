התקינו MQTTX בהתקנה בלחיצה אחת.
לקוח MQTT 5.0 מבוסס דפדפן לניפוי באגים בברוקרים ולבדיקת חיבורי IoT WebSocket ללא התקנות מקומיות.
בחרו תוכנית VPS עבור MQTTX
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם MQTTX
MQTTX Web הוא לקוח MQTT 5.0 בקוד פתוח של EMQX שפועל כולו בדפדפן, ומאפשר למהנדסים להתחבר לכל ברוקר MQTT דרך WebSocket כדי לבדוק נושאים, לפרסם מטענים ולתקף זרימות הודעות IoT תוך שניות. בניגוד לגרסת הדסקטופ, MQTTX Web אינו דורש התקנה — פתיחת ה-URL הפרוס היא כל מה שצוותים צריכים כדי להתחיל לאתר באגים בברוקרים מכל מחשב נייד או טאבלט.
אירוח עצמי של MQTTX Web על גבי VPS משלכם מציב לקוח WebSocket פרטי וזמין תמיד ב-URL שהצוות שלכם שולט בו, ללא נקודת קצה מתארחת של צד שלישי שמתעדת את פרטי ההתחברות של הברוקר שלכם וללא תלות במופע הציבורי של emqx io. פרופילי חיבור נשמרים באופן מקומי בכל דפדפן, כך שהפריסה עצמה היא חסרת מצב וקלה לשדרוג.
פיצ'רים עיקריים של MQTTX
תמיכה מלאה ב-MQTT 5.0
בדקו כל תכונה של MQTT 5.0, כולל מאפיינים, קודי סיבה, מנויים משותפים ותבניות בקשה-תגובה, מול כל ברוקר תואם.
קישוריות WebSocket
התחברו לברוקרי MQTT דרך WS ו-WSS ישירות מהדפדפן, אידיאלי לאימות שערי IoT ולקוחות ווב שמסתמכים על תעבורת WebSocket.
סביבת עבודה מרובת ברוקרים
שמירה והחלפה בין פרופילי חיבור עבור ברוקרים בסביבות ייצור, בדיקה ומקומיות, מבלי לעזוב את הלשונית או להגדיר מחדש את פרטי הכניסה בכל פעם.
נושא פרסום והרשמה
הירשמו לנושאי Wildcard, פרסמו מטעני JSON, טקסט רגיל או Base64, ובדקו את היסטוריית ההודעות עם מטא-נתונים של QoS, שמורים וחותמת זמן.
גישה ללא התקנה
שתפו את כתובת ה-URL הפרוסה עם הצוות שלכם כדי לתת לכל מהנדס לקוח MQTT מבלי להפיץ קבצים בינאריים לשולחן העבודה או לנהל גרסאות חבילות.
אחסון נתונים בצד הלקוח
הגדרות חיבור והיסטוריית הודעות נשארות בדפדפן באמצעות localStorage, כך שהשרת אינו מחזיק פרטי זיהוי של ברוקר ונשאר חסר מצב לאורך שדרוגים.
למה להריץ את MQTTX על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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